Collagena lumiskin: come combattere le macchie della pelle in modo rapido e efficace

L’iperpigmentazione, comunemente indicata come macchie della pelle, è una problematica che affligge un elevato numero di persone. Si stima che almeno il 95% delle donne europee ne soffrano, in qualche misura, a partire da tutti coloro che mostrano le classiche lentiggini. Si tratta di una particolare colorazione di alcune zone del viso o del corpo, che tendono a mostrare macchie scure. Le motivazioni sono molte, oggi esiste un’alleata, che può aiutare tutti coloro che soffrono di iperpigmentazione a risolvere il problema alla radice.

Cos’è l’iperpigmentazione

Con il termine iperpigmentazione si indica la condizione per cui alcune zone della pelle tendono a scurirsi in modo visibile. Spesso sono le donne che ne soffrono, perché questo inestetismo è in molti casi correlato agli squilibri ormonali, dovuti all’utilizzo continuativo della pillola anticoncezionale, o anche a particolari periodi della vita femminile, come ad esempio la pubertà, la gravidanza o la menopausa. Contribuisce allo sviluppo dell’iperpigmentazione anche l’abitudine diffusa ad esporsi in modo eccessivo ai raggi solari diretti, spesso effettuata senza l’utilizzo di specifiche creme protettive e protraendo l’esperienza a lungo nel corso di una singola giornata. L’iperpigmentazione non è una malattia, in quanto non causa alcun tipo di fastidio, si tratta semplicemente di una risposta immunitaria della nostra pelle, che si protegge producendo ampie quantità di melanina. L’inestetismo però può risultare particolarmente fastidioso, soprattutto dal punto di vista estetico. Visto che l’esposizione alla luce solare diretta può esacerbare il problema, è spesso proprio in primavera e in estate che le macchie scure si notano in maniera maggiore. Anche il colore di base della pelle contribuisce all’iperpigmentazione, che si manifesta in modo più intenso sulle persone con pelle chiara.

Risolvere l’iperpigmentazione

Fino a qualche tempo fa gli unici rimedi che consentivano di eliminare le macchie della pelle erano di tipo chirurgico; sono infatti disponibili trattamenti che permettono di distruggere la melanina presente nello strato sottocutaneo, facendo tornare la pelle al suo colore naturale. Questi trattamenti non solo sono molto costosi, ma possono risultare anche dolorosi e hanno diversi effetti collaterali, a volte irreversibili. Fortunatamente oggi è disponibile una crema altamente efficace contro l’iperpigmentazione. Trovate qui la recensione ufficiale di collagena lumiskin. Collagena Lumiskin è uno strumento efficacissimo contro le macchie della pelle, composto totalmente da ingredienti di origine naturale. Oltre il 99,5% della crema è costituito da collagene puro, che permette di stimolare il naturale ricambio cellulare e di contrastare tutti i segni dell’invecchiamento cutaneo. Oltre al collagene la crema contiene anche olio di gelsomino e di jojoba, utili per rigenerare le fibre cutanee, rendendo la pelle setosa e soffice, come quella di un bambino. L’ultimo ingrediente è lumisphere, una sostanza che permette di ridurre la melanina presente nel derma, eliminando qualsiasi discromia presente nelle zone trattate. Per fare in modo che collagena lumiskin funzioni al meglio è importante farne un utilizzo regolare. La crema, dalla consistenza setosa, si stende ogni mattina e ogni sera sulla pelle pulita e asciutta, con un leggero massaggio, evitando il contorno degli occhi e delle labbra.