La bava di lumaca: una sostanza dalle proprietà quasi miracolose

Negli ultimi anni si sente molto parlare di bava di lumaca. Anche se sembrerebbe un ingrediente esotico, si tratta di un medicamento di cui già Ippocrate riconosceva le proprietà, visto che anticamente si utilizzava sulle ferite, sulle ustioni e le escoriazioni, per favorirne la rapida guarigione. Oggi la ricerca scientifica ha permesso di esaminare i principi attivi presenti in questo composto, permettendoci di sfruttarlo anche per la bellezza della pelle.

Le pelli anziane

Uno dei principali utilizzi della bava di lumaca è la preparazione di creme e sieri per migliorare l’aspetto delle pelli di chi ha una certa età. L’acido glicocolico, l’elastina, l’allantoina e i mucopolisaccaridi presenti nel muco scivoloso prodotto dalle lumache infatti permettono di idratare a fondo la pelle e di stimolarne il ricambio cellulare. Inoltre queste sostanze migliorano la tonicità e l’elasticità cutanea, permettendo di eliminare le piccole ruche e di ottenere una cute compatta e sana.

Per le pelli giovani

L’effetto stimolante, cicatrizzante, antinfiammatorio ed esfoliante sono dei toccasana anche per le pelli grasse o miste, o per chi soffre di acne. La presenza di questi principi attivi infatti combatte i batteri che si accumulano nei pori, eliminando le cellule morte e stimolando la produzione di tessuto sano. Inoltre le creme a base di bava di lumaca sono fortemente idratanti e permettono di migliorare la grana della pelle e di stimolare una rapida guarigione da pustole e brufoli, anche nel caso in cui si manifestino con grande frequenza.

Creme per il corpo

Grazie alle sostanze disponibili al suo interno la bava di lumaca è utile per migliorare la cute del viso, ma anche per quella del corpo. Le creme a base di bava di lumaca, come quella disponibile sul sito www.bavadilumacaitalia.com, si possono utilizzare sia per mantenere la pelle giovane e soda, sia per curare particolari problemi. Generalmente l’utilizzo più interessante che si fa di queste creme è quello contro le smagliature. Consentono infatti di diminuire le dimensioni e la profondità delle smagliature, sia di quelle di nuova formazione, di colore violaceo, sia di quelle presenti a molti anni.

Come si utilizza

Le creme a base di bava di lumaca sono curative, non miracolose. Questo significa che una singola applicazione può portarci un certo sollievo, senza però risolvere i problemi alla radice. Per ottenere un effetto duraturo sarà necessario utilizzare la crema con regolarità, anche più volte al giorno.