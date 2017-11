Le smagliature possono essere debellate per sempre?

Eliminare le smagliature definitivamente non è impossibile, il problema di quelle antiestetiche “righe bianche” sulla pelle affligge sia le donne che gli uomini, solo che questi non ci fanno assolutamente caso, mentre per noi donne diventa davvero un motivo di disagio, non ci sentiamo bene con noi stesse e non riusciamo a stare bene con gli altri, soprattutto nei mesi estivi. E’ possibile trovare dettagli e informazioni in merito su www.guidasmagliature.com

Le smagliature sono provocate da un eccessivo stress della pelle che a un certo punto si “strappa” letteralmente, questo è causato da varie situazioni: gravidanza, dimagrimento, o situazioni particolari di altra natura; le cicatrici che si formano deturpano in modo permanente cosce, glutei, braccia, seno, pancia; il colore della pelle nelle zone lesionate prende un colore violaceo ma solo inizialmente in seguito ma non sempre passano a un colore biancastro, leggermente traslucido, che purtroppo se esposte al sole non si abbronzano, quindi in estate quando ci si reca in vacanza il problema diventa tragico.

Ma combattere le smagliature non deve essere un’emergenza quando sono già apparse , è consigliabile intervenire prima, ovvero cercare di prevenirle, per quelle già presenti in ogni caso i rimedi sono davvero tanti; si va dai prodotti da applicare sulle parti colpite agli integratori da assumere per combatterle dall’interno, fino ad arrivare alla chirurgia risolutiva per i casi più estesi e complessi. In ogni caso il problema è risolvibile, l’unico inconveniente sono i tempi, abbastanza lunghi, ma con la pazienza e la tenacia si può arrivare ad avere una pelle perfetta.

I rimedi naturali risultano essere efficaci; ma ci vuole costanza, ogni giorno la pelle va trattata con pomate, creme o gel; in commercio ci sono decine e decine di prodotti dedicati al trattamento anti-smagliature. I prodotti consigliati sono davvero tanti: olio di cocco, burro di karitè, olio d’oliva, il gel d’aloe vera, olio di essenza di lavanda, olio di mandorle, camomilla concentrata, e vari prodotti farmaceutici molto noti.

Queste sostanze abbinate a esercizi fisici appositamente studiati per combattere le smagliature possono dare risultati davvero eccellenti, ottimo lo yoga o il pilates; le cicatrici inizialmente si attenueranno per poi sparire gradatamente; oltre a questi accorgimenti è importante osservare una dieta adeguata, bere molta acqua, e consumare frutta e verdura, ricca di vitamina C; se non si risolve il problema con le creme è sempre possibile rivolgersi agli specialisti del comparto per ovviare al problema chirurgicamente.