Perché affrontare un intervento di mastoplastica additiva

Avere un seno perfetto è per molte donne di primaria importanza. Del resto si tratta di una delle parti del corpo femminile che si notano in modo maggiore, già quando si incontra una persona per la prima volta. Molte donne purtroppo hanno un seno piccolo, o la cui pelle si è rilassata con il passare degli anni. In queste situazioni l’intervento di mastoplastica additiva può risolvere il problema alla radice, ma non in modo del tutto indolore.

La realtà degli interventi di mastoplastica

Affrontare un intervento chirurgico porta con sé dei rischi, sempre, anche nel caso delle operazioni di mastoplastica. Una persona non in perfetta salute non si può accostare a questo tipo di interventi, perché il rischio diviene veramente eccessivo. Del resto per effettuare la mastoplastica additiva la paziente deve sottoporsi ad un’anestesia, con tutti gli effetti collaterali e i rischi di allergia che questo comporta. Inoltre si devono effettuare profonde incisioni, con significative perdite di sangue e posizionamento di punti di sutura. Non si tratta certo di una passeggiata e il periodo post operatorio può durare varie settimane, durante le quali il seno apparirà gonfio, e tumefatto, causando molto probabilmente una buona dose di dolore fisico.

Soluzioni alternative

La decisione di sottoporsi ad un intervento di mastoplastica additiva dovrebbe essere ragionata e ben ponderata. Se una donna non se la sente di sottoporsi ad un intervento chirurgico, dovrebbe evitare questo tipo di operazione, perché potrebbe non dare l’effetto sperato. Per avere un seno tonico e in forma ci sono anche soluzioni alternative, provare per credere. Basta leggere le recensioni di senup per comprendere che questa crema ha del miracoloso. I principi attivi che la compongono permettono di rassodare e tonificare la cute che circonda il seno, e di rendere la zona turgida e soda. Il risultato è un seno che tende ad aumentare di volume, assumendo anche una posizione perfetta.

Come utilizzare senup

Senup è una delicata crema, che si massaggia direttamente sulla zona del seno, facendo attenzione a non premere, ma effettuando movimenti circolari. L’utilizzo continuativo consente di ottenere effetti progressivi, con un regolare miglioramento del tono del seno e dell’elasticità della pelle. Spesso un seno cadente o scarsamente turgido è dovuto al tempo che passa, ma anche alla carenza di alcuni elementi nutritivi nella dieta quotidiana. Senup oltre ad arricchire la pelle permette di introdurre nella cute tutte le sostanze nutritive di cui necessita, migliorandone in modo evidente l’aspetto.