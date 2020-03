Trucco permanente per gli occhi: dove farlo, quanto dura

Avere un make up sempre perfetto, già appena alzate, è un desiderio diffuso e non solo tra le donne. Oggi sono disponibili trattamenti che permettono questo tipo di risultato, sia per varie parti del viso, sia per gli occhi. Si tratta del trucco permanente, o sarebbe meglio dire semi permanente, che si può effettuare presso alcuni centri specializzati.

Come funziona

Come spiega www.truccopermanente.it ottimo portale dedicato al trucco permanente degli occhi, il trucco permanente consiste nell’immettere nel sottocute dei pigmenti biocompatibili, in modo da evidenziare o da nascondere alcune zone e particolari del viso. Per certi versi è un trattamento simile al tatuaggio, solo che viene effettuato con attrezzature che offrono una maggiore precisione e utilizzando appositi pigmenti, autorizzati dal Ministero della Salute. Questi pigmenti sono gradualmente espulsi dal nostro organismo, cosa che di fatto fa gradualmente scomparire il trucco permanente. Chi lo desidera può effettuare periodici ritocchi, che vanno a risolvere le lacune principali. In questo modo è possibile modificare nel tempo il tipo di trucco permanente agli occhi, oppure mantenerlo uguale con il passare dei mesi e degli anni.

Dove intervenire

Sono le mode del momento, in fatto di make up, che suggeriscono dove intervenire con il trucco permanente. Negli ultimi tempi sono particolarmente trendy le sopracciglia folte e intensamente colorate; da sempre il trucco permanente occhi è la scelta preferita da tantissime persone, negli ultimi tempi le sopracciglia la fanno però da padrone. Di fatto il professionista va a tratteggiare le sopracciglia, con un pigmento simile al colore naturale delle stesse. Il risultato è particolarmente naturale e piacevole e permette anche a chi ha delle sopracciglia sottili e poco definite di ottenere l’effetto che desidera, in un modo che perdura nel tempo. Questo permette di evitare, nel corso dei giorni successivi, di truccarsi le sopracciglia utilizzando matite o appositi gel. Anche le labbra sono tra le zone preferite da molte clienti dei centri estetici che richiedono il trucco permanente. In molti casi non si tratta di tingere le labbra, quanto piuttosto di ridefinirne al meglio i contorni.

Quanto dura

Questa è una delle domande che assillano molti di coloro che si vogliono avvicinare al trucco permanente, che è spesso chiamato semipermanente. Nel corso dei mesi infatti i pigmenti sono riassorbiti ed espulsi dal nostro sistema immunitario, in modo graduale e del tutto naturale. Le tempistiche dipendono dal singolo soggetto, ma anche dall’intensità dell’effetto di trucco permanente effettuato. Si tratta comunque di vari mesi e il processo di decadimento del trucco permanente si può fermare, effettuando sporadici ritocchi. L’incontro periodico con l’estetista sarà quindi caratterizzato anche da qualche piccolo ritocco al trucco permanente. Si tratta comunque di un vantaggio, perché le mode infatti di trucco cambiano nel tempo, inoltre non tutti desiderano mantenere nel tempo il medesimo effetto estetico. Il trucco permanente è utilizzato anche per ridurre la visibilità di alcune imperfezioni, come ad esempio cicatrici o piccole rughe; visto che alcune di esse variano nel tempo, poter modificare i risultati del trucco permanente è un elemento fondamentale.