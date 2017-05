Come affrontare il caldo al meglio

Ogni anno l’estate arriva all’improvviso, portandoci lunghe giornate soleggiate e alte temperature, spesso anche durante la notte. Quello caldo è un clima piacevole, ma solo entro certi limiti: dopo alcuni giorni con temperature minime superiori ai 30 °C chiunque desidera un poco di refrigerio. Esistono ottimi metodi per rendere la propria casa ideale da vivere anche durante l’estate più torrida, basta prepararsi per tempo.

L’impianto di condizionamento

Uno dei metodi migliori per mantenere la casa fresca durante tutto l’anno consiste nel realizzare un impianto di condizionamento. A tale scopo è necessario contattare un professionista abilitato, che sarà consigliarci al meglio e anche realizzare, dall’inizio alla fine, l’impianto che meglio risponde alle nostre esigenze. Spesso negli edifici di nuova costruzione l’impianto è già predisposto, mancano solo i condizionatori, ossia i macchinari che consentono di asciugare e raffreddare le stanze. Questo porta ad una diminuzione delle spese per l’installazione dell’impianto. In caso contrario sarà necessario predisporre anche gli allacciamenti alla rete elettrica per gli split del condizionatore.

Condizionatori portatili

Nel caso in cui durante l’estate si viva nella casa al mare, o quando on si vogliono fare interventi importanti sull’abitazione è possibile utilizzare dei condizionatori portatili. Il pinguino De Longhi prezzo è decisamente inferiore rispetto a quello di un impianto di condizionamento fisso, anche se ovviamente il servizio reso è diverso. Il classico condizionatore portatile infatti permette di raffreddare solo la stanza in cui è posizionato; essendo munito di ruote però lo si può usare durante il giorno nella zona living e di notte nelle camere da letto. Per un corretto funzionamento alcuni modelli necessitano di un collegamento all’esterno, da realizzare tramite una tubatura. Questo per espellere l’aria calda prodotta durante il funzionamento dell’apparecchiatura. I condizionatori portatili sono abbastanza diffusi, sia per il prezzo non eccessivo, sia per la possibilità di trasportarli da una casa all’altra: chi in estate si trasferisce al mare preferisce avere apparecchiature che si possano sfruttare ogni volta che sia necessario, indipendentemente dal luogo.

I ventilatori

Non tutti viviamo in zone con caldo torrido, almeno durante la notte. Molte persone vivono in luoghi sufficientemente ventilati, o in abitazioni molto ben coibentate, cosa che consente di mantenere fresco il clima all’interno della casa, anche quando fuori ci sono più di 30°C. In queste situazioni è possibile sfruttare anche solo un ventilatore per rendere più fresca e piacevole l’aria presente in casa. Il costo di questi elettrodomestici è decisamente inferiore rispetto a quello di un qualsiasi tipo