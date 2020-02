Il montascale giusto per ogni situazione

L’offerta di montascale oggi disponibile in commercio permette a chiunque ne abbia bisogno di trovare l’ausilio più adatto alla propria abitazione. Che si viva in una casa singola, con presenza di scale, o in un condominio, la situazione non cambia; in entrambi i casi è infatti possibile trovare il montascale più adatto. Si deve infatti ricordare che questi ausili sono disponibili anche in modelli richiudibili, che occupano il minor spazio possibile quando non utilizzati, limitando quindi il disagio a chi non ha la necessità di usarli.

Tipologie di montascale

Chi desidera installare un montascale a Verona deve, come prima cosa, decidere quale modello prediligere. I montascale classici, quelli più noti e diffusi anche in ambito pubblico, sono quelli a pedana. Sono costituiti da ampie pedane metalliche, che possono ospitare un soggetto su sedia a rotelle, per spostarlo verso i piani superiori dell’abitazione, seguendo il percorso delle scale. Alcuni modelli si limitano a superare una singola rampa di scale, altri invece procedono ulteriormente. Quando non si utilizza il montascale la pedana normalmente si può richiedere verso la parete, in modo che non ingombrati il vano scale. Si tratta di montascale comodi e pratici, non troppo difficili da installare (ma che vanno sempre installati da personale tecnico qualificato), che necessitano però di un vano scale ampio e comodo, anche per quanto riguarda i pianerottoli.

Montascale compatti

I modelli più compatti di montascale sono invece quelli a poltroncina. Una piccola e comoda poltrona è assicurata ad un’apposita guida installata lungo la scala; un motore elettrico la sposta lungo le scale, fino ai piani superiori. Questo tipo di montascale è solitamente preferito dai soggetti anziani o a ridotta mobilità che non necessitano di sedia a rotelle. Ovviamente la poltroncina è più compatta rispetto ad una pedana; inoltre i montascale a poltroncina si possono installare anche in vani scala molto piccoli, persino sulle scale a chiocciola talvolta.

Installare un montascale in condominio

Avere a disposizione un montascale in un condominio è ovviamente molto importante, soprattutto dove vivono disabili o soggetti anziani. Un disabile, o un soggetto a ridotta mobilità, può pretendere che all’interno del condominio in cui vive sia installato un ausilio di questo genere. Non è infatti necessario che l’assemblea condominiale sia d’accordo a tale installazione; il soggetto che intende effettuare i lavori deve però inviare una richiesta scritta all’assemblea; se dopo 3 mesi non riceve alcuna risposta, può procedere con l’installazione. Da notare che se almeno la metà dei condomini si dichiara interessata all’installazione del montascale, la spesa totale sarà da suddividere per tutti i condomini, secondo i soliti criteri. Se invece gli altri condomini non sono interessati, il soggetto che ha effettuato la richiesta può comunque procedere, ma a sue spese. Sono comunque presenti interessanti bonus voluti dal Governo, che prevedono un rimborso del 50% della spesa sostenuta, da detrarre dall’IRPEF in 10 rate annuali.