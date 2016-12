La costruzione di una casa è un evento estremamente emozionale e complesso.

Quando si decide di mettere in piedi una casa o, in alternativa, di ristrutturare un edificio già esistente, entrano in gioco moltissimi fattori che determineranno il risultato finale.

Quello a cui stiamo lavorando infatti, è il luogo dove noi e la nostra famiglia passeremo i nostri giorni, vivremo i momenti più belli e spenderemo il grosso del nostro tempo.

Una casa deve soddisfare due punti fondamentali: essere soddisfacente secondo le nostre esigenze, e seguire le norme di legge e le regole strutturali.

Oltre agli elementi fondamentali, come pilastri e fondamenta, la costruzione della nostra casa ci chiamerà a fare moltissime scelte. Dovremmo decidere infatti la conformazione generale il numero di piani, la distribuzione degli spazi e l’utilizzo di ogni singola stanza.

Potremmo magari rinunciare a una stanzetta extra per avere a disposizione due comodissimi bagni, oppure decidere quale sarà la stanza che utilizzeremo come ripostiglio o come palestra casalinga.

Ogni singolo elemento necessiterà una lunga riflessione e osservazione, fatta anche grazie all’aiuto di architetti ed esperti.

Una volta gettate le linee guida per la costruzione della nostra abitazione sarà il momento di un elemento a dir poco fondamentale: i dettagli.

La casa che stiamo costruendo dovrà essere il luogo ideale dove vogliamo vivere.

Ogni colore, materiale, ogni elemento dell’arredamento, come ogni spazio, dovrà rispecchiare noi e la nostra vita.

Non basterà affidarsi a prodotti generici, scegliere un colore classico e ammobiliare lo stabile come capita. Ogni singolo elemento diventerà infatti parte di un puzzle più grande che cambierà il nostro modo di vivere all’interno della nostra abitazione.

Quando si lavora su una casa non dobbiamo badare troppo al risparmio, soprattutto rischiando di acquistare prodotti di scarsa qualità e incapaci di durare nel tempo.

Uno degli elementi cruciali della propria abitazione saranno poi il colore scelto per i muri e la fondamentale pavimentazione.

Il pavimento della casa sarà l’elemento su cui poggeremo i piedi e cammineremo per anni e anni, il pavimento dovrà sposarsi bene con il resto della casa, con i mobili e con lo stile generale che abbiamo dato alla nostra abitazione.

È proprio per questo che esistono esperti del settore dove sarà possibile decidere tutti i dettagli relativamente alla pavimentazione della nostra casa, così da andare a completare quel tassello del puzzle tanto importante che, magari, rischiavamo di trascurare.