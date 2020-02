Tre bei film da guardare stasera in TV

Questa sera in TV c’è una bella scelta di film da vedere. Finalmente sei riuscito a trascorrere una serata in pantofole per riposarti un po’ dal lavoro e dalle miriadi di cose da fare durante tutto il giorno. Non ti resta che metterti comodo e al calduccio e spulciare i film stasera in tv per scegliere quello che più ti intriga. Qui sotto troverai una breve descrizione ma…niente spoiler, promesso!

Belle époque

Belle époque è un film pluripremiato e diretto dal regista spagnolo Fernando Trueba. Si ambienta nella Spagna degli anni trenta e segue la storia di Fernando, un giovane disertore che si nasconde in casa di Manolo. Manolo è un anziano che vive in campagna e che è padre di quattro splendide figlie. Nel cast figura una talentuosissima Penelope Cruz e una direzione che ha portato al film l’Oscar come miglio film straniero e ben nove premi Goya su diciassette candidature ricevute. Fernando, il giovane ex-militare, si infatuerà di ognuna delle giovani donne che rappresentano i tratti della sessualità femminile. Alla fine troverà l’amore in una delle quattro…ma quale? Bello, significativo ed interessante fino alla conclusione. Assolutamente da vedere.

Si muore tutti democristiani

Il Terzo Segreto di Satira ha conquistato il primo successo su Facebook, dove sbarcò proponendo interessanti cortometraggi di satirici che le persone hanno cominciato ad apprezzare a mano a mano.Il film segna l’approdo di questi autori sul grande schermo ed è una simpaticissima chicca da non perdere. La storia riprende un grippo di amici di una vita che gestiscono un’agenzia di produzione piccola e ancora da sistemare. Arriva una bella offerta economica per la realizzazione di una serie di documentari sociali per una Onlus con la promessa di un ottimo compenso. La loro carriera sembra svoltare ma la Onlus si ritrova coinvolta in uno scandalo di riciclaggio e i giovani si ritrovano a decidere tra accettare il compenso o tirarsi indietro dal lavoro. Il film si accentra sul tema del compromesso giocando con ironia e sapienza con il titolo “Si muore tutti democristiani”.

Matrimonio a Parigi

Matrimonio a Parigi è un film commedia di Claudio Risi il cui cast è composto da Biagio Izzo, Enzo Salvi, Diana Del Bufalo, Massimo Ceccherini, Massimo Boldi, Rocco Siffredi, Raffaella Fico e tanti altri. Il film appartiene al genere dei cinepanettoni. Racconta la storia di Lorenzo che è un imprenditore industriale del nord e che cerca di evadere le tasse ad ogni costo. Durante le vacanze in Francia, grazie alle quali fa visita al figlio Mirko che ci vive, conosce Gennaro. Si tratta di un finanziere napoletano estremamente rispettoso della legge, come fa notare più volte. Il figlio di Lorenzo, Mirko, si innamora di Natalina, la figlia del finanziere. Per questo per Lorenzo arriverà il momento di scegliere tra la felicità del figlio o il suo denaro.