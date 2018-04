Comportarsi bene a tavola? Non è certamente difficile, a patto di seguire il decalogo che oggi abbiamo scelto di strutturare per voi. Date pertanto uno sguardo a queste semplici regole e, se non vi siete ancora messi a norma… fatelo!

Ecco le 10 regole per comportarsi bene a tavola:

Il coltello va tenuto nella mano destra, la forchetta nella sinistra;

Il cucchiaio dovrebbe essere tenuto con la mano destra. Dovreste altresì mangiare dal lato del cucchiaio, piuttosto che ad angolo retto rispetto alla bocca;

I gomiti devono essere tenuti fuori dal tavolo;

Guardate sempre le persone negli occhi quando salutate;

Tenere il telefono lontano dalla vista a tavola;

Il bicchiere di vino non dovrebbe mai essere riempito più della metà, al fine di permettere alla bevanda di respirare se la si fa girare;

Se ci sono due bicchieri da vino, scegliete il più piccolo per il vino bianco;

Quando ordinate in un ristorante, dite sempre “per favore posso avere” piuttosto che “posso avere”;

Utilizzate la piastra laterale sulla sinistra per i panini;

Se state mangiando da una ciotola, non sollevare mai la ciotola dal tavolo.

Tutto qui? Naturalmente no. Per esempio, anche se dovrebbe essere scontato, cercate di attendere che tutti vengano serviti prima di iniziare a mangiare. E informatevi sempre opportunamente su quali sono le etichette che potreste scegliere di adottare in una determinata situazione: qualche minuto di informazione preventiva è sicuramente più utile che correre ai ripari per aver commesso qualche gaffe…