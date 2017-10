5 composizioni di effetto da realizzare con i palloncini

I palloncini sono da sempre protagonisti delle feste. I social abbondano di immagini che li vedono protagonisti dei party di ogni tipo, dai matrimoni ai compleanni, fino alle feste a tema come le lauree e gli anniversari. Ad ogni festa i suoi palloncini, quindi vediamo 5 composizioni di effetto che possiamo realizzare con i palloncini compleanno, tutte semplici da realizzare.

Il cuore: il cuore è una composizione di grande effetto, che si adatta agli anniversari e soprattutto ai matrimoni. Per realizzarla al meglio è ideale ritagliare una sagoma di cartone a forma di cuore della larghezza desiderata e quindi attaccare i palloncini colorati con una goccia di colla a caldo. Ecco che per i matrimoni il colore di effetto è sicuramente il bianco, mentre per gli anniversari i palloncini possono seguire il colore di riferimento, quindi argento, oro e via così;

La stella: la stellina è un decoro adorato dai bambini, perfetta per il compleanno dei più piccoli. Anche in questo caso è ideale realizzare una sagoma di cartone e quindi incollare i palloncini con una goccia di colla a caldo. La scelta migliore, per quanto riguarda i colori, è l’oro è l’argento e la stella può essere appesa su una parete scura per creare un vero e proprio cielo stellato!

Il mazzo di fiori: alternare i palloncini ai fiori è un’idea fantastica e ideale per realizzare composizioni di effetto, soprattutto per il centro tavola. Basta legare il palloncino ad uno stuzzicadenti lungo, quindi procurarsi del materiale spugnoso per le composizioni. Infilzando i palloncini alternati ai fiori veri e o finti si ottiene un centrotavola di grande effetto, che mette subito allegria;

L’arco: l’arco è sicuramente la più scenografica composizione che si può fare con i palloncini. La base può essere di legno di metallo e basta allacciare i palloncini seguendo il profilo, magari alternando i colori o scegliendo uno scenografico total white, ideale per i matrimoni e i compleanni più fashion;