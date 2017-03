Conto Corrente Online: cosa offre il mercato

Negli ultimi anni il numero di persone che ha aperto un conto corrente online è in regolare aumento, a discapito dei conti tradizionali, quelli aperti in filiale. Del resto le caratteristiche dei conti correnti online sono notevolmente migliori rispetto a quelle di un conto corrente classico, come ci indica anche il sito ilcontoonline.com.

Come funziona un conto online

Buona parte dei conti correnti online sono offerti dai più grandi gruppi bancari, alcuni dei quali funzionano quasi esclusivamente attraverso internet. Ultimamente però praticamente qualsiasi banca propone dei conti online, che mostrano interessanti caratteristiche. La prima e più importante riguarda il costo della gestione del conto: nella stragrande maggioranza dei casi i conti online sono totalmente gratuiti. In pratica gestire i propri soldi tramite internet, versare uno stipendio o un affitto sul conto, fare dei bonifici, effettuare versamenti vari, sono tutte operazioni gratuite, a patto di farle tramite il sito della banca. Esiste anche la possibilità di recarsi allo sportello di una qualsiasi filiale della banca, ma in questo caso le operazioni effettuate dovranno essere pagate, a volte anche a caro prezzo.

Un conto pratico e comodo

La maggior parte delle persone che apre un conto corrente online lo fa per il costo ridotto, ma non solo. La praticità estrema di questo tipo di prodotto finanziario consiste anche nella possibilità di accedere al proprio conto in ogni momento del giorno e della notte, 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Chiaramente i bonifici disposti e i versamenti sono poi effettuati solo quando la banca è effettivamente aperta, nella maggior parte dei casi, ma le disposizioni si possono dare in qualsiasi momento. Questo consente di gestire i propri soldi quando si ha tempo e non quando la banca è aperta. Questa comodità aumenta con alcuni istituti bancari, i cui uffici sono aperti al pubblico per un numero di ore ridotto, in genere al mattino. Visto che alcuni conti correnti online sono ricchi di funzionalità, permettendo anche di investire il proprio denaro, la comodità di poterlo fare durante il fine settimana, o nelle ore serali, è ancora più interessante.

La sicurezza dei conti online

Molte persone tendono a temere l’utilizzo di internet, soprattutto quando si devono utilizzare dati sensibili, come ad esempio il proprio codice fiscale, o addirittura l’IBAN del conto corrente. I conti correnti online utilizzano piattaforme criptate totalmente sicure, che ci mantengono lontani dalla possibilità di truffe e raggiri.