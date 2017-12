La demo nel trading e la sua importanza

Alcuni trader, per non dire la maggior parte, credono che il trading dimostrativo non sia una buona pratica perché è risaputo che fare trading con i soldi di un conto demo, senza quindi effettuare scambi reali, non apporti alcun beneficio in termini di monetizzazione. In realtà si tratta di una concezione sbagliata poiché una demo, se ben strutturata come ad esempio quella del broker Fibo forex, è in grado di far diventare esperto chi la utilizza, insegnando al trader a saper gestire al meglio le proprie transazioni. In riferimento a ciò, vale dunque la pena analizzare a fondo la demo forex e capirne la sua importanza nel mondo del commercio online.

Perché aprire un conto demo forex?

Per i principianti, ovvero per coloro che per la prima volta si affacciano al mondo del mercato azionario online, aprire un conto demo forex è senza alcun dubbio un primo passo consigliato per non dire indispensabile. Questo funzionale strumento serve, infatti, a capire innanzitutto alcune posizioni del trading online e a vedere come funziona un sito preposto a ciò. Il vantaggio tra l’altro è quello di poter sperimentare metodi e tecniche senza alcun rischio, trattandosi di transazioni effettuate con soldi virtuali. Inoltre quando si intende seriamente diventare un trader professionista e a tempo pieno e si vuole effettivamente guadagnare sui mercati azionari facendo trading, bisogna necessariamente comportarsi in modo completamente diverso e aprire un conto demo.

I primi passi nel mondo del forex

Prima di aprire un conto demo forex e dedicarsi al trading, è importante documentarsi su tutto ciò che si deve sapere. Innanzitutto va completata la conoscenza del settore e poi successivamente, una volta assimilate le nozioni di base, potrai passare all’azione. Per ottimizzare il risultato conviene dedicare un po’ del proprio tempo a disposizione all’autoformazione, seguendo i video e gli articoli che sul web sono disponibili su vasta scala. Tra l’altro se si inizia a fare trading con un conto demo forex mentre non si è ancora pronti, si corre il rischio di sentirsi confusi, frustrati e delusi. Dopo avere imparato tutto ciò che è necessario per iniziare a fare del commercio online, toccherà alla pratica: potrai acquisire esperienza attraverso il demo-trading. Questa è una fase molto importante che se non seguita correttamente, non comporta il successo sperato con il trading dal vivo.

La scelta del broker con la demo

Quando ci si appresta ad entrare nel mondo del trading online, il primo passo è la scelta di un broker in grado di assicurare la massima di fiducia. Quest’ultimo, infatti, deve consentire di testare la piattaforma e permettere di eseguire dei demo trading grazie appunto al conto demo forex. La Fibo Group è una di queste e consente di aprire il conto in oggetto su piattaforme rinomate come Metatrader 4 e 5 e cTrader.

Per aprire un conto Forex ci sono poi alcuni passaggi obbligatori come la scelta della piattaforma su cui operare, oltre all’apertura del conto demo forex, che merita la maggiore attenzione, in quanto consente da subito di verificare l’affidabilità del broker scelto. I migliori che operano sul mercato trading online, infatti, mettono a disposizione il conto demo gratuitamente e senza la necessità di un deposito iniziale. Aprire un conto demo forex significa in pratica poter simulare il Forex in modo del tutto simile a quello di una piattaforma con soldi reali; potrai effettuare svariate operazioni, guardare qualsiasi tipologia di grafici oppure semplicemente piazzare i vari ordini. Il consiglio finale in merito a tutto ciò descritto è dunque quello di optare sempre e comunque per dei broker affidabili e sicuri al 100%, che offrano la possibilità di analizzare a fondo la piattaforma senza alcun costo; il passo successivo sarà l’apertura di un conto reale per investire dei soldi veri.