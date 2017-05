Stabile il livello di fiducia dell’eurozona a marzo

La recente pubblicazione degli esiti finali delle indagini condotte dalla Commissione Europea per sondare il livello di fiducia nell’economia per la zona euro nel corso del mese di marzo ha fornito un risultato particolarmente cauto ma abbastanza positivo: rispetto al mese di febbraio, infatti, è emerso un quadro sostanzialmente stabile, sebbene lievemente al di sotto delle aspettative dei principali analisti finanziari, considerato che l’indice di fiducia economica si è attestato a 107,9 punti a fronte dei 108 punti di febbraio e dei 108,3 punti previsti.

Per quanto concerne gli altri dati macro pubblicati, rileviamo come l’indicatore per le imprese non abbia fatto registrare alcuna variazione, rimanendo ad un livello di 0,82 punti, contro aspettative di mercato di almeno 0,05 punti superiori. Il dato relativo alla fiducia dei consumatori nell’Eurozona centra le attese a -5,0 punti, confermando così il livello della stima flash e ribadendo un recupero dai -6,2 punti di febbraio.

Passando ai dati singoli nazionali, in Germania si registra la delusione per la stima preliminare per l’inflazione, che cresce dell’1,5 per cento anno su anno a marzo, ben al di sotto dell’1,9 per cento previsto dal mercato. L’indice segna un deciso rallentamento rispetto al +2,2 per cento anno su anno di febbraio e, dopo sei mesi in accelerazione, torna a registrare una frenata che lo riporta sui minimi da fine 2016.

Peraltro, la tendenza di lungo periodo per l’inflazione tedesca rimane quello di una fase ascendente, principiata già a maggio dello scorso anno e sostenuta da effetti base favorevoli. Sulla variazione dell’indice, a febbraio, non può che aver influito il fatto che nel 2016 la Pasqua sia caduta in marzo. Vedremo come si evolverà il trend del dato nel corso dei prossimi mesi, rappresentando uno degli elementi macro nazionali sui quali varrà la pena concentrare le maggiori attenzioni.