Trading online: l’entità del capitale necessario per iniziare la propria attività

Si sente spesso parlare del fatto che per fare trading online non serve avere un grande capitale iniziale, ma cosa significa questa frase? Quanti soldi servono per iniziare un’attività di trading di successo?

Il capitale

La risposta alla precedente domanda è in effetti articolata, in quanto molto dipende dalle aspettative del singolo trader. Molte persone infatti iniziano la loro attività di trading per riempire in qualche modo le ore serali, in modo da avere un’attività coinvolgente da svolgere, ottenendo anche qualche euro per arrotondare lo stipendio. In altri casi invece si cerca nel trading la soluzione ai propri problemi, quindi un’importante entrata mensile, magari adatta anche a sostituire un lavoro a tempo pieno. Nel primo caso sicuramente iniziare con poche centinaia di euro può essere sufficiente, ma si deve sempre considerare che in questo tipo di attività bisogna mettere dell’impegno e che molte tecniche di trading si imparano testandole direttamente. Il risultato è che un trader con un capitale minimo, diciamo di soli 500-700 euro, potrebbe anche perdere buona parte del denaro che ha a disposizione prima di aver acquisito le tecniche per rendere di successo la sua attività. In linea generale per poter fare trading in modo “seri” è consigliabile prevedere un investimento iniziale di almeno 1.000-2.000 euro; in questo modo si ha sufficiente capitale per poter assorbire eventuali perdite iniziali, dovute essenzialmente all’inesperienza.

Il tempo

Per cominciare a fare trading online non servono solo dei fondi da investire, ma anche del tempo, quello che si dovrà impiegare per apprendere una nuova attività. Del resto avviene lo stesso anche quando si inizia un nuovo lavoro, ma anche un nuovo hobby o uno sport. A tal proposito più si impara a fare trading e minore sarà la necessità di tempo. Il trader alle prime armi infatti dovrà prevedere un periodo iniziale di formazione, utile per imparare a fare trading e per informarsi sugli eventi economici a livello locale e mondiale. Questo tempo sarà impiegato seguendo un corso presso una sede fisica, o anche su un sito internet; oppure leggendo le guide di siti come ok trading online. Oltre a questo è importante prevedere almeno un’ora al giorno di effettivo impegno nel trading stesso, da impiegare effettuando affari in questo tipo di ambito. L’apprendimento di come si fa trading infatti avviene, in gran parte, tramite un metodo di prove ed errori.