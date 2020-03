Vantaggi e svantaggi del day trading

Il vantaggio più significativo del day trading è sicuramente il fatto che le posizioni non sono influenzate dalla possibilità di notizie negative overnight che hanno il potenziale di impattare materialmente sul prezzo dei titoli.

Per esempio, si pensi alle notizie che includono rapporti economici e reddituali di vitale importanza, così come gli upgrade e i downgrade delle agenzie di rating, che si verificano prima dell’apertura del mercato o dopo la chiusura dello stesso.

Ma il trading su base intraday offre anche diversi altri vantaggi chiave. Un vantaggio è la possibilità di utilizzare ordini stop-loss ristretti – l’atto di aumentare il prezzo di uno stop per minimizzare le perdite da una posizione lunga. Un altro include l’aumento dell’accesso al margine e, di conseguenza, una maggiore leva finanziaria. Il day trading offre inoltre ai trader maggiori opportunità di apprendimento.

Tuttavia, ogni volta che c’è un lato positivo, ci sono anche… dei punti di svantaggio. Gli svantaggi del day trading includono ad esempio il tempo insufficiente per una posizione utile per andare incontro ad aumenti di profitto, e l’aumento dei costi delle commissioni dovuto al trading più frequente che mangia via i margini di profitto che un trader può aspettarsi.

Riassumiamo dunque alcuni dei principali vantaggi:

le posizioni sono di solito chiuse alla fine di ogni giornata, e non sono quindi influenzate dal rischio derivante dalle notizie notturne o dai movimenti di broker fuori orario;

piccoli stop-loss ordini possono proteggere le posizioni da movimenti estremi;

i trader regolari hanno accesso ad una maggiore leva finanziaria e a commissioni più basse;

numerose operazioni aumentano l’esperienza di apprendimento pratico.

Di contro, questi sono alcuni dei principali punti di svantaggio del day trading:

trade frequenti significano costi di commissioni multiple;

alcuni asset sono off-limits al day trading, come i fondi comuni di investimento;

potrebbe non esserci tempo sufficiente perché una posizione realizzi un profitto prima di doverla chiudere;

le perdite possono aumentare rapidamente, soprattutto se il margine viene utilizzato per finanziare gli acquisti. Le richieste di margine sono un rischio reale.