Wall Street chiude ancora su livelli record

È stata una chiusura contrastata – ma pur sempre con il consolidamento di nuovi livelli record – quella che Wall Street ha attraversato nella giornata di ieri, con il Dow Jones che archivia le contrattazioni in frazionale ribasso inferiore al punto percentuale, dopo aver registrato in corso di giornata un nuovo massimo storico. In rialzo dello 0,7% è invece il Nasdaq, che evidentemente può trarre vantaggio dai maggiori acquisti sui tecnologici, trainati da Netflix, dopo il dato relativo ai nuovi utenti che negli ultimi tre mesi del 2017 ha superato le aspettative di consenso.

Complessivamente, appare chiaro come ancora una volta il sostegno al mercato finanziario azionario degli Stati Uniti possa provenire dal positivo avvio della stagione delle trimestrali, con il 77% delle società dell’S&P500 che hanno riportato risultati superiori alle attese dei principali analisti, rispettando in questo modo l’impressione di una extra performance che potrebbe peraltro essere ribadita in futuro, grazie alla spinta della riforma tributaria.

Ad ogni modo, attenzione a non illudersi che la situazione possa durare a lungo. La ripida salita e la condizione di ipercomprato potrebbero infatti essere determinanti per poter formalizzare delle prese di profitto nel breve termine da parte degli investitori, con le valutazioni che si confermano superiori alla media storica.

Per quanto invece riguarda il Giappone, il Nikkei ha terminato le contrattazioni con una flessione dello 0,76%, tornando sotto il livello di 24.000 punti. In questo caso, appare piuttosto chiaro come l’andamento della Borsa nipponica sia stato condizionato soprattutto dal rafforzamento dello yen che ha inciso in misura maggiore sulle vendite di titoli di società esportatrici, bilanciato solo in parte dalla forza relativa del settore Immobiliare.