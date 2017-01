Bonus senza deposito: come scommettere gratis

I bonus senza deposito sono particolari omaggi offerti da alcuni siti di scommesse. I bookmaker cercano di attirare nuovi clienti sul loro sito garantendo una certa cifra di denaro a chiunque apra un conto sul loro sito, senza dovervi versare dei soldi.

Come funzionano i bonus senza deposito

I bonus senza deposito scommesse sono soggetti in genere ad alcune particolari regole. Questo perché altrimenti chiunque potrebbe aprire un conto, farsi versare il bonus, ritirarlo e chiudere il conto: effettuando questo giochetto su diversi siti si potrebbero ottenere soldi in modo del tutto gratuiti. I bonus senza deposito sono invece degli incentivi a scommettere, anche senza rischiare i propri soldi. Per questo motivo tutti i bookmaker che propongono un bonus senza deposito li legano a particolari regolamentazioni, che in genere comportano l’obbligo di scommettere sul sito una cifra pari a quella ottenuta come bonus, prima di poter prelevare denaro dal proprio conto. Molto spesso questi bonus sono di entità minima: si tratta di 5, 10 o 15 euro, difficilmente di cifre superiori a queste. In ogni caso un capitale così basso permette comunque di effettuare diverse scommesse, in modo da testare efficacemente il funzionamento della piattaforma di gioco, senza dover versare sul conto alcuna cifra di denaro.

I bonus con deposito

Rispetto ai bonus senza deposito, i bonus con deposito sono sicuramente più elevati. Spesso sono correlati a quanto il cliente versa sul proprio conto in concomitanza con l’apertura, a volte fino al 100%, con dei tetti massimi. Se si versano 50 euro, si possono ottenere, in molti casi, altrettanti soldi, per raddoppiare il capitale iniziale con cui scommettere. Anche in questo caso ci sono a volte delle limitazioni, nella maggior parte delle occasioni è necessario scommettere una cifra pari al bonus ottenuto prima di poter prelevare dal proprio conto.

Bonus di altro genere

I siti di scommesse propongono a volte altre tipologie di bonus. Alcuni offrono tutti i tipi di bonus insieme, altri invece ne presentano solo alcuni, o anche esclusivamente uno, alternativamente agli altri. Un bonus abbastanza diffuso consiste nel rimborso della prima scommessa persa, da effettuare subito dopo l’apertura del conto, o anche nei giorni successivi. In pratica si ha così una sorta di jolly, che permette magari di rischiare qualcosa di più nei primi giorni di apertura del conto. Quando si sceglie il sito di scommesse online su cui aprire un conto è importante verificare tutti i bonus disponibili per i nuovi clienti.