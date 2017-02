Casino online: da oggi si possono provare gratis, grazie ai bonus

Sono molte le persone che intendono iniziare a scommettere sui tavoli dei casino online. Ma conviene approfittare di questo tipo di gioco d’azzardo? I casino in rete sono sicuri?

Solo casino autorizzati

Dal punto di vista legale non tutti i casino sono uguali tra loro. In Italia esiste un organismo, l’AAMS, che si occupa di vigilare su qualsiasi tipo di scommessa e gioco d’azzardo, compresi i casino in rete. Solo i siti che presentano il simbolino dell’AAMS, autorizzati da questo ente, si possono dire sicuri. Alcuni dei casino privi di questa autorizzazione spesso propongono incredibili bonus, omaggi di ogni genere, scommesse gratuite; conviene però diffidare, perché potrebbero utilizzare dei software che non garantiscono le corrette vincite, o anche rifiutarsi di pagarci in caso di scommessa vincente. Meglio affidarsi esclusivamente ai siti legalmente autorizzati, per non avere brutte sorprese.

I bonus in denaro

Prima di decidere di sfruttare i giochi di un casino, conviene approfittare delle tante offerte di bonus in denaro, che ci permettono di cominciare a scommettere senza rischiare il nostro denaro. Grazie ai casino online con i bonus di SoloBonus possiamo ottenere diverse decine di euro, da utilizzare come preferiamo, alle slot machine o al tavolo della roulette. Questo ci garantisce la possibilità di effettuare le prime scommesse in modo del tutto gratuito, utilizzando dei soldi praticamente regalati. In molti casi per ottenere un bonus non si deve fare nulla, basta semplicemente registrarsi sul sito del casino online e si ricevono piccole somme di denaro. In seguito si potrà decidere di aprire un conto, e magari anche di versarvi qualche euro; a questo punto spesso si può godere di un secondo bonus di benvenuto, spesso commisurato alla cifra da noi versata sul conto.

Perché giocare gratis

Molti casino non solo offrono ai loro clienti dei bonus in denaro, ma anche la possibilità di effettuare delle giocate gratuite, o in versione demo. In questi casi il cliente gioca senza pagare, ma anche senza vincere. Questo metodo di gioco permette di capire meglio le regole di un gioco, prima di iniziare a scommettere. Non solo chi è alle prime armi può quindi approfittare del gioco in versione demo; molto spesso lo fanno anche coloro che vogliono provare un gioco mai visto o poco conosciuto, nel caso in cui, ad esempio, ci si sia stancati di giocare solo con le slot machine e si intenda provare un tavolo di Black Jack.