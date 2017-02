Slot machine: il divertimento è anche gratis

Giocare alle slot machine può essere un divertimento appagante, che riempie il tempo libero, o i momenti di attesa. Da oggi è possibile farlo anche in modo totalmente gratuito e non solo da PC. Sono moltissimi infatti i casino online che permettono ai loro clienti di giocare anche da tablet o da smartphone: in pratica non serve essere alla scrivania di casa, lo si può fare anche mentre si è in coda in macchina per andare in ufficio, o durante un viaggio in autobus.

Giocare senza spendere

Sono molte le persone che amano giocare al casino, soprattutto alle slot machine. Si tratta di un passatempo innocuo, a patto di non utilizzare un ammontare eccessivo di soldi. Oggi è possibile trovare anche giochi di slot machine online senza registrazione, o che non necessitano di spendere alcun euro per potersi divertire. Spesso si tratta di versioni demo, o di tavoli a cui si gioca direttamente online, senza scaricare nulla. Per gli appassionati la possibilità di giocare alle slot machine senza spendere nulla è veramente impagabile, perché permette loro di non rischiare nulla, pur divertendosi. Per chi invece è alle prime armi, provare a giocare senza spendere è la possibilità per testare le proprie abilità, senza rischiare di perdere il proprio denaro a causa delle scarse conoscenze delle regole del gioco.

I bonus

Le versioni demo dei casino online sono perfette per testare le proprie possibilità, anche se sicuramente il brivido del gioco è dovuto in buona parte anche all’impiego del denaro. Per questo molti casino propongono interessanti bonus, che vengono consegnati ad ogni singolo utente che effettua la registrazione al sito. Dopo aver presentato una versione digitale dei propri documenti di identificazione, si ottengono piccole cifre di denaro, che potranno essere spese per giocare a qualsiasi slot disponibile sul sito. Questi soldi non possono però essere prelevati dal proprio conto sul sito, occorre invece utilizzarli per le prime scommesse. Chiaramente ogni casino ha le sue regole in merito, prima di decidere di giocare su un sito, piuttosto che su un altro, è importante leggere tutte le condizioni, per evitare brutte sorprese.

Scommettere i propri soldi

Il gioco d’azzardo può essere un’arma a doppio taglio: tanto divertimento, che però può costare molto caro. Fortunatamente molte slot machine permettono di giocare con puntate minime, anche di soli 50 centesimi di euro; si può così giocare per vario tempo, senza arrivare a spendere cifre esorbitanti.