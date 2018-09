4 modi per gestire meglio le tue email

Alcuni professionisti e piccoli imprenditori gestiscono al meglio le proprie email destinando delle fasce di tempo solo per la posta elettronica, evitando così di avere una reazione costante all’arrivo dei messaggi. Se questo funziona per te, non possiamo che consigliarti di accantonare una quantità specifica di tempo durante il giorno per rispondere ai messaggi: a seconda del flusso che ricevi, potrebbe trattarsi di una, due o tre fasce giornaliere.

Ancora, per semplificare ulteriormente il processo di gestione della posta elettronica, utilizza le regole nel tuo client di posta elettronica per ordinare, contrassegnare, spostare e organizzare i tuoi messaggi. Mentre ci vorrà del tempo per creare regole che supportano il modo in cui usi la posta elettronica, una volta che le hai create potrai certamente ridurre una parte significativa del tempo di elaborazione della tua email.

Come terzo suggerimento non possiamo che rammentare come quasi tutti i professionisti hanno con sé degli smartphone in modo che possano rimanere in contatto e al lavoro, anche quando sono fuori ufficio. Se controlli frequentemente la posta elettronica sul tuo dispositivo mobile, puoi risparmiare una quantità significativa di tempo leggendo e iniziando a elaborare i messaggi mentre sei su mobile. Anche se ti limiti solo a eliminare la posta indesiderata e i messaggi che non devi salvare, potrai beneficiare di una casella di posta più leggera quando torni in ufficio!

Infine, ripulisci i tuoi rapporti via email da newsletter e altri messaggi di e-mail marketing non utili. Se infatti questi messaggi possono essere un ottimo modo per rimanere in contatto con clienti, colleghi, partner e altre aziende a cui sei interessato, in realtà è anche vero che possono accumularsi rapidamente. Se dunque non ti interessano, non devi far altro che togliere l’autorizzazione e la sottoscrizione alla newsletter.