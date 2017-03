A cosa serve un’idropulitrice

L’idropulitrice è un’apparecchiatura che permette di spruzzare acqua ad alta pressione, indirizzandola tramite un ugello. Questo apparecchio si utilizza in diverse situazioni, soprattutto all’aperto, visto che spruzza grandi quantità di acqua. Per un utilizzo all’interno in genere è bene avere una buona dimestichezza con il mezzo, sfruttandolo solo per piccoli interventi di pulizia. Per fare un esempio, con l’idropulitrice non è possibile lavare i pavimenti di casa, perché si rischierebbe un importante allagamento, con conseguenze difficili da prevedere.

L’uso principale dell’idropulitrice

L’utilizzo principale dell’idropulitrice è la pulizia. Di cosa? Di qualsiasi cosa che resista all’acqua e che si possa posizionare all’aperto. Lavare la macchina o la motocicletta con l’idropulitrice è un gioco da ragazzi, così pure il muro di cinta della casa, le pareti esterne o i vialetti che attraversano il giardino. Il getto ad alta pressione dell’idropulitrice infatti consente di asportare sporco, detriti, muffe, incrostazioni, calcare. In commercio si trovano anche modelli muniti di una piccola caldaia, che consente di scaldare l’acqua fino ad alte temperature. Con l’acqua calda si rimuovono anche solventi, unto di vario genere, collanti, cosa che rende l’apparecchiatura preziosa nelle piccole officine, anche a livello hobbistico, ma soprattutto nei grandi siti produttivi, anche a livello industriale. Chiaramente ne esistono di diversi modelli, da quelle più piccole che si possono indossare, come se fossero uno zainetto, fino alle grandi idropulitrici industriali a traino.

Ulteriori utilizzi

In pratica l’idropulitrice si può sfruttare ogni volta in cui è utile avere un getto d’acqua ad alta pressione fredda o calda. Molto utile, ad esempio, per pulire piccole parti meccanici qualsiasi genere, purché possono sopportare l’esposizione all’acqua. La rimozione della muffa da un selciato è un’latra operazione per cui l’idropulitrice è ideale. Gli usi poi stanno alle necessità del momento ed alla fantasia di ognuno. Alcuni modelli sono anche muniti di accessori div ario genere, che permettono di insaponare la parte da lavare, utili ad esempio con i tappetini della macchina; ci sono anche idropulitrici con ugelli adatti a pulire i vetri, ad esempio la parte esterna delle vetrine. Come suggerito anche sul sito http://idropulitricetop.it/ l’idropulitrice si può utilizzare anche per rimuovere i blocchi di detergente e di detriti che intasano le tubature di casa; i modelli dotati di caldaia si possono sfruttare anche per sgelare le tubature che durante l’inverno si sono congelate, o in situazioni in cui il calore può risultare molto comodo e pratico.