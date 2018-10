Email per il marketing, come crearle?

Le e-mail per l’email marketing possono essere create e visualizzate come e-mail in linguaggio di markup ipertestuale (HTML) o come e–mail di testo. Ad ogni modo, difficilmente un’utenza potrà non essere visualizzata, considerato che a volte le e-mail HTML sono “tradotte” dai browser o dai provider dei servizi di posta elettronica come semplici e-mail di testo.

Le e-mail di testo sono quelle più basilari, con la presenza – come suggerisce lo stesso nome – di solo testo. Se si dispone di un computer Windows e si dispone di un Blocco note… digitando lì si creerà appunto un file di testo. Si tratta di e-mail più piccole e piu’ semplici. Mentre la copia è sempre importante, è ancora più significativa in questo caso, in quanto è il fattore chiave di azione e interazione.

Le e-mail HTML, di contro, sono le e-mail con tutti gli elementi multimediali, come immagini e altri componenti. Queste e-mail possono anche contenere diversi tipi di font e di collegamenti ipertestuali, e probabilmente è la forma più diffusa comunemente, a meno che non abbiate specifiche restrizioni nel browser o nel servizio di posta elettronica.

Detto ciò, al di là del formato che volete adottare, nell’email marketing è fondamentale cercare di strutturare le parti di una e-mail con grandissima attenzione, a partire dall’header, cioè la “testa” dell’email, passando per l’oggetto, un saluto personalizzato, il corpo, la parte marginale in fondo (footer) e l’immancabile link per la cancellazione della sottoscrizione.

Valutate con particolare attenzione ciascun elemento di riferimento dell’email e, come consiglierà qualsiasi marketer, effettuare diversi test per poter comprendere quale sia la soluzione migliore!