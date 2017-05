Franchising, le proposte disponibili in Italia

Nel nostro paese le aziende in franchising stanno riscuotendo un ampio successo, a testimonianza di questo il settore è in costante crescita, con un numero di addetti sempre maggiore. Aprire un’attività in franchising consiste nella possibilità di affiliarsi ad un’azienda di successo, che ci fornisce tutti gli strumenti migliori per poter continuare nel tempo la nostra attività. Ma quali franchising si possono aprire in Italia? Sul sito lavoroefranchising.com è possibile trovare le proposte più interessanti.

Un ambito in continua espansione

Quello del franchising nel nostro paese è un ambito n continua espansione, non solo per il numero di addetti, ma anche per la quantità di aziende che accettano affiliati. Qualche anno fa questo fenomeno era relegato ad alcuni settori, come ad esempio quello dell’abbigliamento, dove il franchising è possibile da vari decenni. Oggi sono presenti franchisor praticamente in ogni settore, dalla ristorazione alle scuole di lingue. La scelta di aprire un franchising dovrebbe avvenire in modo oculato, perché avere l’appoggio di un’azienda di successo non significa che la nostra attività lo sarà allo stesso modo, con certezza. Il primo passo consiste quindi nel decidere in quale ambito si intende operare. Se si hanno delle abilità specifiche, come ad esempio un diploma o una laurea in un dato ambito, conviene sfruttarle nel modo migliore possibile: uno chef diplomato potrebbe aprire un’attività in franchising nell’ambito della ristorazione, mentre una persona laureata in lingue potrebbe aprire una scuola di lingue. Certo però che non sempre le cose sono così lineari; se non si hanno sufficienti competenze per avviare un’attività in un dato settore è importante valutare il modo migliore e più rapido per acquisirle, magari anche attraverso i corsi forniti al franchisor.

I settori in maggiore espansione

Quando si vuole avviare una nuova attività, in franchising o meno, conviene sempre valutare la possibilità di trovare dei clienti. Per fare un esempio generico, difficilmente un negozio di windsurf avrà successo a Bormio, mentre una scuola di sci potrebbe avere maggiori chances. Per chi non opera in un particolare settore spesso non è facile comprendere quali siano le possibilità migliori in quel settore, per questo motivo prima di aprire un’attività in franchising è importante valutare con attenzione le proposte presenti sul mercato, in modo da partire subito con il franchisor che dà maggiori possibilità di successo nel luogo in cui intendiamo avviare la nostra nuova azienda, evitando di commettere errori grossolani.