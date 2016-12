Servizi per le aziende: un mercato in costante sviluppo

In Italia le piccole e medie imprese sono veramente numerose; sono tante anche le persone che svolgono delle attività che consistono nell’offrire alle aziende servizi di vario genere, alcuni dei quali fino a poco tempo fa erano addirittura impensabili. Si tratta di collaborazioni a titolo diverso: alcune hanno una natura continuativa nel tempo, altre invece terminano con la vendita di un singolo prodotto, con successive consulenze o interventi di manutenzione.

La gestione della segreteria

Un elevato numero di aziende in Italia non possiede un servizio di segreteria interna; che si tratti di rispondere al telefono e alle email di organizzare gli incontri settimana con i rappresentanti o di effettuare i conteggi per le paghe dei dipendenti, tutte queste operazioni possono essere svolte all’esterno, da aziende che si occupano esclusivamente di questo. Oltre alle società che offrono il servizio di segreteria, tutto compreso, ci sono anche singole persone che operano in questo campo, da casa o da un ufficio apposito. L’azienda interessata non deve assumere un nuovo dipendente, basterà “affittarlo” per le ore settimanali che ritiene necessarie. In questo modo i vantaggi sono presenti per entrambi gli attori: da un lato l’azienda che sfrutta il servizio può pagare solo per l’effettiva necessità; dall’altro la segreteria riempie tutte le ore di lavoro con diversi clienti.

La vendita dei numeri verdi

Molto interessante è anche come guadagnare con i numeri verdi. I numeri cosiddetti verdi sono quelli con numerazione che inizia con 800. Per l’utente che li sfrutta il costo è zero, in quanto è a totale carico della ditta che lo possiede. Per un’azienda è importante avere un servizio clienti gratuito, a patto che funzioni tutto nel modo corretto. Esistono alcune società che i occupano di gestire i numeri verdi, di acquistarli dai gestori telefonici e di rivenderli a clienti selezionati. Acquistare un numero verde in questo modo dà diritto a scegliere la numerazione, in modo da ottenerne una particolarmente semplice da ricordare, ad esempio. Inoltre esistono alcuni pacchetti promozionali particolarmente interessanti.

Il catering

Un altro tipo di attività di servizio che sta avendo un successo sempre maggiore è il catering. Le società che si occupano di questo servizio propongono cibo per qualsiasi occasione, comprensivo volendo anche di stoviglie e di camerieri. Le aziende possono sfruttare il catering per una celebrazione, o anche per un pranzo con dei clienti importanti. Il catering infatti si può richiedere per un numero a piacere di persone.