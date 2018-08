Successo nel lavoro, inizia a conoscere i tuoi punti di forza e di debolezza

Vuoi avere successo nel lavoro? Allora, non puoi che iniziare conoscendo i tuoi punti di forza i tuoi punti di debolezza: quando raccogli feedback e riflessioni sul tuo modo di lavorare, cerca sempre di annotare quali sono i tuoi pro e contro personali. Sappi che tutti li hanno! Le persone di successo costruiscono il loro successo dai loro punti di forza mentre limitano l’impatto negativo delle loro debolezze. La ragione per identificare i tuoi punti di forza e di debolezza non è tanto nel miglioramento dei tuoi punti deboli, bensì soprattutto nell’identificazione dei punti di forza e del relativo sfruttamento.

Il guru del management, Peter Drucker, nel suo classico articolo “Managing Oneself” affermava: “Una persona dovrebbe sprecare il minimo sforzo possibile per migliorare le aree di bassa competenza. Richiede molta più energia e lavoro migliorare dall’incompetenza alla mediocrità, piuttosto che migliorare le prestazioni di prima classe fino all’eccellenza. Eppure la maggior parte delle persone si concentra sul rendere interpreti incompetenti in mediocri: energia, risorse e tempo dovrebbero andare invece a trasformare una persona competente in una star performer”!

Mentre fai questo, cerca di conoscere le tue gioie e passioni: sii in sintonia con le tue emozioni mentre ti impegni nel tuo lavoro. Tutti noi dobbiamo prima o poi fare attività di lavoro che sono noiose o sgradevoli, ma la maggior parte di come trascorri la tua giornata dovrebbe soddisfarti e dovrebbe farti sentire bene riguardo ai tuoi contributi e all’impatto dei tuoi sforzi. Il successo è difficile da raggiungere senza quel livello di soddisfazione che devi assolutamente trovare: sappi che le persone che eccellono apprezzano ciò che fanno e fanno ciò che gli piace!