Come vestirsi per andare al lavoro

Spesso si dedica molta attenzione all’abbigliamento da indossare durante feste, eventi o occasioni speciali, come un matrimonio. Molti curano anche con scrupolo la scelta dei capi da indossare nel tempo libero, magari per passare una serata tra amici.

Non tutti riservano però lo stesso impegno alla scelta dell’abbigliamento da lavoro. Ci sono impieghi che richiedono una divisa, in tutti gli altri casi le cose si complicano e non poco.

Se il vostro lavoro è molto impegnativo sul piano fisico, preferite abiti comodi e naturalmente ricordate sempre di indossare i dispositivi di protezione personale, come ad esempio le scarpe antinfortunistiche Upower, un’ottima soluzione per tutti coloro che necessitano di una calzatura confortevole, sicura e al contempo affidabile. I vari modelli di calzature rispondono alle esigenze specifiche di ogni mansione, in modo da offrire il prodotto più indicato a ogni professionista, come ad esempio i lavoratori nel campo dell’edilizia.

Se lavorate in un ufficio, anche se non vi è richiesto di indossare una divisa, ci sono comunque precisi standard da soddisfare. Optate sempre per un look sobrio ed elegante, evitando colori troppo accessi ed elementi esageratamente originali, che potrebbero farvi apparire eccentrici.

Se il mood del vostro ufficio è decisamente casual, magari in particolare con l’avvicinarsi del fine settimana, cercate di seguirlo, per non apparire troppo rigidi e spocchiosi.

Se il vostro lavoro è a contatto con il pubblico il vostro look dovrebbe essere coerente con il brand aziendale. Ricordate che rappresentate l’azienda che vi paga lo stipendio, siete il suo volto, se fate brutta figura voi, la fate fare anche al vostro datore di lavoro, che probabilmente non la prenderà bene.

Se siete dei lavoratori autonomi, ricordate, in particolare quando siete alla ricerca di nuovi clienti, che l’abito fa il monaco. Se apparite come persone ordinate, eleganti e curate, avrete più opportunità di concludere buoni affari.

Infine, anche quando vi presentate ad un colloquio di lavoro, prestate sempre grande attenzione a quello che indossate. Molto naturalmente dipende dall’azienda, dalla vostra età, dal ruolo per il quale vi proponete, dalla stagione e da molte altre variabili.

Ad ogni modo, se siete delle belle ragazze, evitate outfit troppo sexy, non vi faranno sembrare serie e competenti, ma solo disponibili e disposte a tutto per un impiego. Molto meglio apparire sempre serie e professionali, al costo di perdere qualche occasione che di certo non è comunque quella che sognate e per la quale avete tanto studiato.