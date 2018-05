6 passi per scegliere il vostro prossimo binocolo

La scelta di un binocolo è fondamentale per poter raggiungere i propri obiettivi di visione a distanza. Ma come sceglierlo?

Abbiamo riassunto 6 pratici e rapidi passi da compiere… a cominciare dalla scelta della fascia di prezzo. Anche se i binocoli di fascia top vi garantiranno le migliori soddisfazioni, è bene rammentare che le gamme di prezzo più basse offrono comunque diverse importanti opzioni, grazie ai progressi tecnologici dell’ultimo decennio.

Valutate poi l’ingrandimento desiderato: in generale, i binocoli 10x sono migliori per il birdwatching ma… vi garantirete un campo visivo più ristretto, un’immagine leggermente più scura in condizioni di scarsa luminosità e un tremolio della mano più evidente. Prova inoltre molti modelli: nessun utilizzatore guarderà mediante uno stesso binocolo… nello stesso modo.

Abbiate poi cura di valutare la qualità dell’immagine, che ha un’importanza fondamentale. Ulteriormente, fate attenzione al controllo del rilievo oculare: la maggior parte dei binocoli dispone di conchiglie oculari che si ritraggono per poter accogliere anche i portatori di occhiali, o si estendono per fornire ombra quando non se ne ha. Cercate oculari durevoli e regolabili: se indossate gli occhiali, regolate gli oculari nella loro posizione minima e assicuratevi che ci sia abbastanza sollievo per gli occhi. Non dovreste vedere anelli neri intorno all’immagine.

Infine, valutate con attenzione le funzionalità aggiuntive e le garanzie. Prestate cautela al campo visivo e al focus ravvicinato, due elementi importanti che influenzano quanto vedrete. Prestare inoltre attenzione alla durata, all’impermeabilità e alla garanzia: molte importanti aziende di strumenti ottici offrono garanzie eccellenti.

Ricordate pur sempre di provare il dispositivo prima di acquistarlo, senza avere fretta di fare la vostra scelta: state d’altronde acquistando un partner che vi terrà compagnia a lungo, ed è meglio individuarlo con la massima consapevolezza!