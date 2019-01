I vantaggi di una clinica odontoiatrica a Roma

Oggi sempre più spesso oltre ai comuni studi dentistici vediamo aprire le cliniche dentali. Come spesso accade una “novità” incuriosisce, ma tra i curiosi non tutti sono pronti a testare l’innovazione fino in fondo. Nel caso delle cliniche odontoiatriche si tratta di un’innovazione positiva, che rende ancora più piacevole e semplice andare dal dentista. Per altro trovare una clinica odontoiatrica a Roma non è cosa difficile, visto che se ne trovano varie nel territorio comunale.

Cosa significa clinica dentale

La maggior parte degli italiani ha l’abitudine a frequentare un classico studio dentistico. In genere si tratta di uno studio medico all’interno del quale opera un singolo odontoiatra, al massimo un paio, o anche un odontotecnico. Le cliniche ortodontiche sono invece dei centri dentali all’interno dei quali operano diversi odontoiatri, anche più di cinque, condividendo i macchinari, le attrezzature, le spese di gestione del centro. Questo consente ai professionisti di offrire quanto di meglio è oggi disponibile per ciò che concerne le cure dentali, senza dover richiedere ai pazienti cifre esorbitanti a pagamento della prestazione.

I vantaggi di una clinica dentale a Roma

Oltre ai prezzi vantaggiosi, spesso inferiori anche del 30-40% rispetto ad uno studio dentistico tradizionale, sono anche altri i vantaggi di recarsi presso una clinica odontoiatrica a Roma. Il primo riguarda proprio la disponibilità di numerosi odontoiatri, ma spesso anche di altri professionisti, come ad esempio vari igienisti, odontoiatri, esperti di lastre dentali e così via. Questo significa che il singolo paziente potrà trovare all’interno della medesima clinica tutte le cure di cui necessita, compreso ciò che riguarda la diagnostica. Inoltre l’orario di attività è molto ampio, grazie ai numerosi professionisti presenti; questo significa che si potrà facilmente fissare un appuntamento anche il sabato mattina, o all’intervallo pranzo.

L’importanza delle nuove tecnologie

In ambito medico la tecnologia fa dei passi da gigante con una buona periodicità. Per un singolo odontoiatra spesso non è possibile accedere a tutte le novità tecnologiche del momento, a causa del costo, o anche della necessità di effettuare corsi di aggiornamento durante i quali lo studio deve restare forzatamente chiuso. Nelle cliniche odontoiatriche ovviamente questo tipo di problematiche hanno un peso minore: la presenza di più odontoiatri consente agli stessi dia vere un maggiore budget a disposizione per l’acquisto di nuovi macchinari ed accessori; inoltre per la medesima ragione è più facile per il singolo professionista ritagliarsi del tempo per un aggiornamento.

Migliori prestazioni ad un costo inferiore

Molti di coloro che decidono di recarsi in una clinica dentale a Roma lo fanno soprattutto per i vantaggi economici che derivano da questo tipo di scelta. Presso gli studi tradizionali infatti sono in genere presenti prezzi maggiori; inoltre è più probabile che una clinica metta a disposizione dei propri clienti varie opportunità di finanziamento, per rendere ancora meno pesante il conto del dentista. In alcuni casi sono disponibili anche programmi di sconto, per coppie o famiglie, che permettono di risparmiarne in modo importante, mantenendo comunque alta la qualità del servizio offerto.