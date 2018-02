Dimagrire: qualche segreto per farlo in fretta

Nessuno ama stare a dieta, anche se sono molte le persone che devono perdere peso. Che lo si faccia per la salute, o anche solo per tornare in forma dopo il periodo natalizio, il problema è sempre lo stesso: non si ha voglia di sottostare a regole ferree e di pesare tutto ciò che si mangia. Forse non molti lo sanno, ma a volte modificare alcune abitudini quotidiane aiuta. Seguire un regime alimentare ipocalorico è più semplice aumentando il fabbisogno calorico del nostro organismo, eliminando gli alimenti inutili e superflui e approfittando di ciò che la natura ci offre.

Eliminare il cibo spazzatura

Stare a dieta non significa semplicemente ridurre le porzioni di cibo ma anche, e soprattutto, liminare il consumo di cibo spazzatura, delle cosiddette calorie vuote. Patatine, snack al formaggio, merendine confezionate, cioccolatini ripieni, sono tutti alimenti che possiamo concederci saltuariamente. Se siamo a dieta però conviene non tenerli proprio in casa. Quando facciamo la spesa quindi cerchiamo di evitare i reparti in cui si trovano queste “delizie”, perché saranno anche gradevoli al palato, ma non lo sono di certo per la nostra salute, meno che meno se dobbiamo perdere peso. Allo stesso tempo impariamo a fare una spesa corretta; il consumo di frutta e verdura fresca non solo aiuta ad avere meno fame, ma consente di assumere buona parte dei nutrienti più utili per la nostra salute. Certo, la varietà, i colori, i sapori e i profumi sono importanti quando si mangia. Per questo acquistiamo frutta e verdura fresca, di stagione, che abbia un bell’aspetto. Preferiamo la varietà, scegliendo ogni settimana degli alimenti diversi. Questo perché un pasto a base di zucchine e petto di pollo può essere ottimo, lo è meno se lo si mangia per 6 volte di seguito.

L’attività fisica

Un buon modo per perdere peso consiste nel consumare più calorie. Il cosiddetto metabolismo lento è favorito anche dal rapporto sballato tra massa magra e massa grassa del nostro corpo. Una persona allenata consuma più calorie nel corso di una giornata rispetto ad una che non fa mai sport. Non solo nei giorni in cui va in palestra, ma anche se si confrontano giornate di totale sedentarietà. Questo perché i muscoli bruciano più calorie del grasso. Quindi via libera allo sport, qualsiasi tipo vi piaccia, vi diverta, vi dia gioia. Se non amate lo sport, chiedete consiglio ad un trainer, che vi può anche accompagnare nel corso dell’allenamento.

Integratori alimentari

Un altro interessante aiuto per chi deve stare a dieta è rappresentato dagli integratori alimentari. Se consultate il sito di chocolite comprendete rapidamente che oggi esistono integratori che non solo aiutano a stare a dieta, ma permettono anche di perdere peso. Stiamo parlando di prodotti innovativi, che da soli consentono di stimolare il metabolismo e di favorire la perdita del peso corporeo costituito dalla massa grassa. Via il grasso in poco tempo, grazie ad un delizioso integratore da sciogliere nel latte ogni mattina. Per velocizzare l’effetto è possibile usare questo integratore anche come sostituto di un pasto.