Gli integratori servono a una buona dieta?

Come suggerisce il loro nome, gli integratori sono dei prodotti che vengono pensati per essere utilizzati in aggiunta ad una dieta sana, e non certo in maniera sostitutiva a un regime alimentare equilibrato.

Di fatti, sia sufficiente ricordare come includere un sacco di alimenti ricchi di nutrienti nella vostra dieta dovrebbe aiutare a invertire le carenze e soddisfare tutte le vostre esigenze quotidiane: tuttavia, alcuni supplementi ben progettati hanno dimostrato di essere utili in alcuni casi di carenza. Qualche esempio?

Forse, uno dei più noti e utili è la vitamina D, che è naturalmente ottenuta dalla luce solare e alimenti come il pesce grasso. La maggior parte delle persone ha bassi livelli di vitamina D, o soffre di stati di carenza. Non solo: supplementi come magnesio, zinco e omega-3 possono fornire ulteriori benefici se non si hanno abbastanza quantitativi attraverso la dieta.

Altri supplementi possono essere utilizzati per migliorare le prestazioni sportive. Si pensi alla creatina, alle proteine del siero di latte e alla beta-alanina, che hanno tutte molte valide ricerche a supporto del loro uso.

Ad ogni modo… in un mondo perfetto, la vostra dieta dovrebbe essere ricca di cibi nutrienti e senza necessità di alcun integratore. Tuttavia, siamo ben consapevoli che questo non è sempre realizzabile nel mondo “reale”, e che se state già facendo uno sforzo costante per migliorare la vostra dieta, alcuni integratori e supplementi aggiuntivi possono aiutarvi a fare un passo avanti nella vostra salute.

Ricordate comunque che è meglio ottenere la maggior parte delle sostanze nutritive da cibi integrali, e che alcuni supplementi possono comunque essere utili, se condivisi con il proprio medico.