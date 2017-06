L’utilità di un montascale

Chi ha una certa età sa quanto sia complicato, soprattutto in alcune occasioni, salire le scale. Se ci si trova con un problema di artrite o con un qualsiasi problema di deambulazione i gradini pososno sembrare quasi insromontabili, costringendoci a chiedere aiuto ogni volta che sid eve superare questo tipo di ostacolo. La soluzione, adatta soprattutto a chi posside delle scale all’interno dell’abitaiozne, consiste nel montare un pratico montascale.

Di cosa si tratta

Tutti almeno una volta nella vita abbiamo visto un montascale, anche se in genere si tratta dei modelli a piattaforma, quelli che servono per superare le scale di accesso ad una stazione della metropolitana o ad un edificio pubblico. I montascale da utilizzare in casa sono molto più discreti ed eleganti, visto che si adattano a qualsiasi tipo di arredo. Si tratta di pratiche sedie, molto comode e spaziose, che si collegano ad un installazione posta lungo il corrimano di una qualsiasi scala. I montascale moderni si possono adattare in qualsiasi condizione di spazio, anche in scale strette e particolarmente ripide, quelle che un anziano ha maggiore difficoltà a superare.

Come utilizzare il montascale

L’uso del montascale è molto semplice: basta accedere alla seduta ed avviare il motore, mediante un telecomando di facile accesso. La persona seduta sul montascale manovra in autonomia questo ausilio, cosa che lo rende ancora più comodo. In pochi minuti si sale una rampa di scale, restando comodamente seduti sulla poltroncina, munita di poggiapiedi e , volendo, anche di cinture per sentirsi più sicuri.

Quanto costa un montascale

I montascale sono apparecchiature abbastanza costose, anche se si deve sempre tenere conto della praticità di queste apparecchiature e del miglioramento della qualità della vita che garantiscono. Per un modello interno, da montare sulle scale di un appartamento, è possibile spendere un poco meno rispetto alla cifra necessaria per acquistare un montascale da esterno, che invece deve essere resistente alle intemperie. Ci sono poi diversi modelli, con poltroncine imbottite, con rivestimenti in pelle e altri optional. I montascale rettilinei sono i meno costosi, mentre quelli adatti a seguire anche delle scale curve possono costare anche il 30% n più, considerando una rampa di scale di misure simili. Quando si predispone un preventivo per l’installazione di un montascale si deve però anche considerare che in molte situazioni si può beneficiare di sconti e detrazioni derivanti da stanziamenti pubblici, atti a favorire la predisposizione di abitazioni che consentano anche alle persone a ridotta mobilità di spostarsi in autonomia.