Meditare: controllare mente e respiri per un buon inizio!

Vuoi iniziare a meditare con particolare soddisfazione? Il primo suggerimento che ci sentiamo di darti è quello di controllare come ti “senti “. Quando ti stabilisci per la prima volta nella sessione di meditazione, controlla i tuoi sensi per comprendere quali sono le tue sensazioni. Come si sente il tuo corpo? Qual è la soglia di relax della tua mente? Ti senti occupato? Oppure ti senti stanco e ansioso? Cerca di riportare e annotare tutto quello che può essere utile per poter valutare compiutamente la tua sessione di meditazione, nell’auspicio di portarti in una condizione di migliore benessere.

Ancora, conta i tuoi respiri. Una volta che ti sei sistemato, rivolgi la tua attenzione al tuo respiro. Basta concentrarti sulle inspirazioni e sulle espirazioni, seguendo l’aria mentre entra attraverso il naso fino ai polmoni. Prova a contare “uno” mentre prendi il primo respiro, poi “due” mentre espiri. Ripeti fino al conteggio di 10, quindi ricomincia da capo partendo con il numero uno.

Passa poi a concentrarti sulla tua mente che, intuibilmente, potrebbe essere portata a vagare. Considera dunque come certezza il fatto che la tua mente vagherà e considera che non c’è nessun problema con questo naturale avvenimento. Piuttosto, quando noti che la tua mente inizia a vagare, sorridi e torna a concentrarti sul tuo respiro. Conta di nuovo “uno”, “due” e ricomincia dal punto precedente. All’inizio potresti provare un po’ di frustrazione, ma è perfettamente in linea con ciò che succede a tutti coloro che iniziano a fare della meditazione. Cerca dunque di rimanere concentrato con questa pratica, e vedrai che i risultati inizieranno ad arrivare!