I migliori rimedi contro la cellulite

La cellulite è un inestetismo che colpisce in particolare le donne. Questo perché tra le principali cause della cellulite ci sono gli squilibri ormonali, cui ogni donna va incontro in particolari periodi della vita. Tra le cause possiamo poi annoverare anche la familiarità, ma ci sono fattori scatenanti tra cui anche la vita sedentaria, lo stress o l’eccesso di peso. Intendiamoci, avere un peso nella norma, o anche inferiore, non è una condizione sufficiente ad evitare la formazione della cellulite; se però l’inestetismo è già presente una dieta mirata può aiutarci a controllarlo.

Rimedi naturali

Per combattere la cellulite è necessario contrastarne le cause e le meccaniche che ne riguardano la formazione. La cellulite è un’alterazione della conformazione del pannicolo adiposo sottocutaneo. Le cellule adipose si rompono, per cause varie, e spandono il loro contenuto all’interno del pannicolo. Con il passare del tempo questo fenomeno inibisce il microcircolo sottocutaneo e porta ad un regolare accumulo non solo di grassi, ma anche di liquidi. Come ci suggerisce anche il sito https://www.cellulitestop.org/rimedi/ tra i principali rimedi della cellulite troviamo la modificazione di alcune abitudini scorrette. Si tratta infatti di agire per stimolare il microcircolo, soprattutto nelle aree maggiormente colpite dalla cellulite. In pratica stiamo parlando di evitare la vita sedentaria e l’aumento di peso. Il primo passo da fare per eliminare la cellulite consiste quindi nel cominciare a praticare uno sport, possibilmente a basso impatto. Questo perché gli sport che comportano attività di breve durata e alta intensità favoriscono la formazione di acido lattico e tossine nei muscoli, che sono purtroppo veri e propri alleati della cellulite. Meglio prediligere sport “dolci”, come ad esempio la camminata, o lo step, da praticare in sessioni che durino almeno 30-40 minuti. Per quanto riguarda la dieta invece è bene prediligere un’alimentazione leggera e bilanciata, che comprenda una buona quantità di fibre, in modo da stimolare il transito intestinale.

Non solo post e dieta

Per chi soffre di cellulite fortunatamente troviamo anche altri alleati contro questo inestetismo. Ad esempio in qualsiasi centro estetico sono sicuramente presenti trattamenti drenanti, defaticanti e rilassanti, che stimolano la circolazione e la microcircolazione favorendo l’espulsione delle tossine dal corpo e, conseguentemente, la diminuzione dei depositi cellulitici. Sono disponibili anche trattamenti specifici, che utilizzano il laser o apparecchiature a radiofrequenza, che apportano effetti benefici di lunga durata. Diverse tipologie di massaggi hanno dimostrato di funzionare al meglio contro la cellulite, per diversi motivi. Come prima cosa si possono effettuare nelle zone maggiormente colpite; stimolano la dissoluzione dei noduli cellulitici; portano un benefico rilassamento, che ci aiuta a combattere lo stress, tra i fattori predisponenti della cellulite. Per continuare i trattamenti anche a casa si possono utilizzare anche specifiche creme, che contengono sostanze attive in grado di stimolare la dissoluzione della cellulite. Non si tratta certo di intrugli magici, ma di specifici prodotti che contengono caffeina, escina, fucus e altre sostanze in grado di favorire il rilascio dei liquidi e la diminuzione del pannicolo adiposo sottocutaneo. L’uso deve essere svolto per almeno 15 giorni consecutivi.