Una delle domande più comuni che possono essere poste da chi si avvicina per la prima volta al mondo della meditazione è: per quanto tempo bisogna meditare? In realtà, non esiste un ideale preciso. Provate però a iniziare con 10 minuti o rimanere seduti più a lungo se ritenete che la lunghezza sia troppo breve. Non forzatevi a meditare più a lungo di questo limite se non siete pronti a farlo. Con il tempo vedrete ottimi risultati, e vi convincerete che sia possibile meditare per 20 minuti, o più.

Questa estensione vi permetterà di “sistemare” la vostra mente con calma, senza causare troppo stress al proprio corpo. Ancora più importante di quanto sopra, toglietevi di torno qualsiasi “dovrebbe”: ad alcune persone piace infatti stare sedute per un’ora alla volta, mentre altre trovano che non possono sopportare di sedersi più di 10 minuti. Fate quello che sembra giusto per voi, senza troppi problemi!

In aggiunta a ciò, cercate un posto speciale dove sedersi e meditare. Potete anche creare una piccola zona di relax nella vostra casa o, se vi piace, potete meditare in altro luogo. Alcune persone amano avere davanti a sé un piccolo altare, ponendo su di esso una candela e altri oggetti che hanno un significato. A proposito: è molto bello trovare oggetti per il proprio altare mentre si cammina, come pietre, conchiglie o fiori che hanno generato un sentimento particolare.

Il concetto più importante è però un altro: godetevi la meditazione. Potreste provare a sedervi con ottimismo, essendo gentili con se stessi. Fatelo ogni giorno, poco per volta, e otterrete vantaggi crescenti!