Smettere di fumare, 3 consigli da provare subito!

Smettere di fumare non è mai facile, ma con alcuni suggerimenti molto pratici potresti essere in grado di ottenere ottimi risultati. Per esempio, prova a fare delle brevi passeggiate. Una breve passeggiata ogni giorno, anche di soli 15 minuti, può fare miracoli per respingere gli stimoli del fumo e migliorare il tuo umore. L’esercizio rilascia endorfine, gli ormoni del “benessere”… quindi vai a fare una passeggiata intorno al tuo quartiere una o due volte al giorno. Tornerai riposato e rilassato.

Inoltre, bevi molti liquidi, specialmente acqua. L’acqua ti aiuta a depurarti dalle tossine residue dal fumo più velocemente. Funziona bene anche come “riempitore”, per poter mangiare di meno. E poiché l’acqua è una parte importante della tua dieta indipendentemente dal tuo stato di fumatore, rimanere idratato ti aiuterà a sentirti meglio in via più generale, rendendo più facile gestire i sintomi di astinenza.

Puoi provare anche tisane o succhi di frutta, ma limita caffè, bibite e alcol. Caffeina e alcol possono infatti influenzare negativamente il tuo umore e sono spesso associati a momenti di relazione sociale, che possono aumentare la voglia di fumare.

Infine, tieni alcune “scorte” nella tua auto. Se trascorri molto tempo alla guida, tieni alcuni oggetti a portata di mano per aiutarti a passare più comodamente in macchina. Bevi un po’ di quell’acqua di cui abbiamo appena parlato in precedenza mentre guidi e tieni sempre un paio di bottiglie in macchina. Inoltre, conserva un sacchetto di caramelle e lecca-lecca nel vano portaoggetti per aiutare a combattere le voglie del fumo!