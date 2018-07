Necrologi online: da oggi è possibile nelle migliori pompe funebri

Dopo il decesso di un congiunto è necessario avvisare amici e parenti del defunto, in modo che siano a conoscenza del fatto e che possano prendere parte alle esequie. Oggi siti come nelricordo.it ci consentono di svolgere questo compito totalmente in rete, in modo rapido ed efficiente.

Il necrologio online: chi lo pubblica



Quando si deve pubblicare un necrologio su un quotidiano locale è obbligatorio essere un parente stretto del defunto, altrimenti il giornale non potrà ricevere e trasmettere il messaggio, potendo trattarsi di una burla di pessimo gusto. Per quanto riguarda invece i necrologi online è direttamente l’agenzia di pompe funebri che si occupa delle esequie che pensa anche a questo. I siti che rendono disponibile questo servizio si rivolgono infatti direttamente alle pompe funebri, ai professionisti del settore. Ogni agenzia può ottenere l’accesso prioritario al sito e pubblicare tutti gli annunci di cui necessita, in qualsiasi momento del giorno e della notte. La pubblicazione avviene in tempi rapidissimi, è sufficiente averne mandato da parte della famiglia e una fotografia del defunto a disposizione. Nell’arco di pochi minuti avviene la pubblicazione della pagina totalmente dedicata al caro estinto, cui potranno accedere amici, parenti e conoscenti di vario tipo.

Comunicare l’avvenuto decesso

Gli annunci mortuari svolgono uno scopo precipuo, ossia comunicano a quante più persone possibile l’avvenuto decesso di una persona. A tale scopo è importante che raggiungano un ampio bacino d’utenza, per poter raggiungere anche chi aveva una conoscenza lontana del defunto, o chi non lo frequentava da tempo pur avendo un forte legame affettivo. Spesso per i parenti e i congiunti svolgere questo compito è assai penoso, a volte anche gravoso. Si tratta infatti di comunicare con tantissime persone, proprio in un momento in cui si vorrebbe rimanere soli nel proprio dolore. Sfruttare la possibilità di un necrologio online consente di raggiungere chiunque, in tempi brevissimi e senza doversi per forza rapportare con essi direttamente. Gli annunci mortuari sui quotidiani spesso non riescono a raggiungere tutti, anche perché non tante persone leggono regolarmente questo tipo di pubblicazioni, soprattutto quando si tratta di quotidiani locali.

Molto più di un necrologio

I necrologi online svolgono anche un altro compito: permettono alla famiglia di comunicare direttamente con amici e parenti e di ricevere messaggi di condoglianze o anche ricordi che riguardano il defunto. Infatti questi siti rendono possibile la creazione di intere pagine da dedicare al defunto, dove i conoscenti possono postare un messaggio di qualsivoglia genere, anche un aneddoto che riguarda il caro estinto o un ricordo di quando era in vita. Non appena la pagina viene creata dall’agenzia di pompe funebri è subito possibile inserirvi i propri messaggi, in tempo brevissimo e avendo la certezza che la famiglia li potrà leggere quanto prima. Anche qui l’agenzia di pompe funebri può decidere di spostare o eliminare alcuni dei messaggi, nel caso in cui si trattasse di parole pesanti o di informazioni non di interesse generale. Stiamo parlando comunque i un servizio attivo 24 ore al giorno, ogni giorno della settimana.