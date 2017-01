Italiani sempre più affezionati alle app per smartphone

Secondo quanto emerge da un indagine condotta da comScore su un campione di utenti con più di 18 anni di smartphone e tablet Android e iOS, gli italiani sono sempre più orientati all’utilizzo dei dispositivi di telefonia mobile, e le applicazioni per smarpthone e tablet sono in grado di assorbire una gran parte del loro tempo online. Per comScore, infatti, oltre al metà dei minuti digitali trascorsi in Italia a ottobre riguarda le app, in grado di assorbire altresì l’87% di tutti i minuti totali online sui dispositivi mobili.

Ulteriormente, la ricerca sottolinea come complessivamente gli italiani riescano a passare più di 46 ore al mese sulle applicazioni, contro le poco più di 7 ore al mese sul mobile web. Il totale dei minuti che gli italiani hanno trascorso su app a ottobre ammonterebbe a 49 milioni di giorni, o 134 mila anni. Ovvero, dal Paleolitico ad oggi.

comScore afferma inoltre che la crescita del mercato digitale italiano è guidata principalmente dal consumo di internet mobile, in cui il trend più evidente è proprio l’esplosione della fruizione delle applicazioni a discapito del desktop, i cui minuti a ottobre sono calati del 21% rispetto a quanto era stato riscontrato nello stesso periodo dell’anno precedente. In testa alle applicazioni più utilizzate ci sono quelle riconducibili ai principali gruppi, come Facebook e Google.

La società di analisi informa infine che a ottobre sugli smartphone Android oltre il 70% dei minuti trascorsi è riconducibile sulle prime cinque app della lista, a conferma della fortissima concentrazione che esiste nel settore.

Infine, viene evidenziato come più del 56% degli italiani non ha scaricato nemmeno un’app e tra quelli che lo hanno fatto più del 57% ne ha scaricate solo una o due.