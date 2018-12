Voli nello spazio, nuovi passi in avanti per Virgin Galactic

Virgin Galactic ha in mente di effettuare il prossimo volo di prova del suo SpaceShipTwo spaceplane suborbitale il 13 dicembre, con un volo che – dunque – potrebbe essere il primo del veicolo a raggiungere almeno una definizione di spazio.

In una dichiarazione di ieri, infatti, l’azienda ha dichiarato che il prossimo volo di prova a motore di VSS Unity, il secondo SpaceShipTwo, è previsto per una finestra temporale che si apre il 13 dicembre dal Mojave Air and Space Port in California. Il volo sarebbe il quarto a motore per questo veicolo e il primo da luglio a questa parte. La dichiarazione è arrivata poco dopo la pubblicazione delle restrizioni dello spazio aereo nelle vicinanze dell’aeroporto “per il lancio di razzi e il recupero” per il periodo dal 13 al 15 dicembre.

“Ad un livello base, questo volo mirerà a puntare sempre più in alto e sempre più velocemente”, ha detto l’azienda nella sua dichiarazione. “Abbiamo intenzione di usare il motore del razzo più a lungo di quanto abbiamo mai avuto in volo prima, ma non per tutta la sua durata”.

Il volo raccoglierà “nuovi e importanti dati” sul veicolo ad altitudini e velocità più elevate, comprese le qualità di guida supersoniche e la dinamica termica. Quanto bene il veicolo sta facendo determinerà la durata di combustione del motore del razzo, ha dichiarato l’azienda. Sul volo precedente, il motore del razzo ibrido di SpaceShipTwo ha bruciato per 42 secondi, mentre un’ustione di lunga durata avrebbe funzionato per circa un minuto.

Su quel volo precedente, SpaceShipTwo ha raggiunto un’altitudine massima di 52 chilometri, e l’azienda ha suggerito che il veicolo potrebbe andare molto più in alto sul prossimo volo. “Alle fasi finali del razzo brucia nell’aria sottile della mesosfera e con le velocità che ci aspettiamo di raggiungere, l’altitudine aggiuntiva si consegue rapidamente”, ha dichiarato.