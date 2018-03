Come richiedere il visto Esta e quanto costa

Dal 7 Novembre 2008 grazie a un decreto del Dipartimento di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, per visitare gli Usa è indispensabile il procedimento elettronico denominato ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Si tratta di un’autorizzazione che vi permette di viaggiare negli USA senza dover più sottostare alle lunghe pratiche burocratiche necessarie per ottenere il visto.

Per usufruire del programma è necessario:

viaggiare esclusivamente per affari e/o per turismo

rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni

possedere un biglietto di ritorno.

La richiesta per il visto ESTA richiede un procedimento estremamente facile che si compila interamente online. Bastano solamente le proprie informazioni personali ed il possesso di un passaporto non scaduto, elettronico e con microcip (per assicurarsi della presenza del microcip integrato dovrete semplicemente ricercare il simbolo del quadratino dorato nella parte bassa della copertina del passaporto). Una volta inviato il Modulo ESTA, in sole 72 ore scoprirete se la vostra domanda sia stata rifiutata o accettata. Nel caso in cui la vostra richiesta dovesse venire rifiutata, non temete: potrete comunque riprovare 10 giorni dopo l’esito negativo.

Il visto ESTA è valido 2 anni dall’emissione o alla scadenza del passaporto, a seconda di quale delle due scade prima. Nel corso della validitá del permesso di viaggio ESTA, è possibile viaggiare più volte verso e dagli USA. È necessario assicurarsi che il motivo del vostro viaggio coincida con le condizioni imposte dal sistema elettronico ESTA per gli USA. Nel caso in cui il permesso venga usato in maniera inappropriata, per esempio qualora doveste soggiornare negli Stati Uniti per un periodo che superi i 90 giorni, sarà necessario richiedere nuovamente il visto – come un permesso di soggiorno o di lavoro – direttamente al consolato statunitense.

La richiesta per il permesso di viaggio ESTA è indispensabile nei seguenti casi:

Se avete intenzione di recarvi negli Stati Uniti per Turismo

Se avete delle riunioni o incontri di lavoro negli Stati Uniti

negli Stati Uniti Se volete soggiornare negli Stati Uniti per un periodo di tempo inferiore ai 90 giorni

Se dovete fare uno scalo aereo nel territorio statunitense, anche se non uscirete mai dall’aeroporto

La tariffa per il permesso di viaggio ESTA è vantaggiosa e consente di raggiungere e permanere negli USA senza le procedure laboriose un tempo richieste per ottenere il visto. Vi consigliamo di registrarvi e richiedere l’autorizzazione almeno 72 ore prima della partenza per gli USA e non all’ultimo minuto. Se per qualche motivo il permesso di viaggia dovesse esservi negato, avrete ancora una possibilità temporale di richiedere il visto al consolato statunitense, il quale solitamente non rilascia appuntamenti con breve preavviso (Express-Service).

Durante la compilazione del modulo ESTA vi verranno richiesti i seguenti dati:

I dati anagrafici (nome, data di nascita, cittadinanza)

(nome, data di nascita, cittadinanza) I dati del passaporto (numero, scadenza e comune di rilascio)

(numero, scadenza e comune di rilascio) I recapiti (e-mail e telefono)

(e-mail e telefono) Città di partenza

Numero di volo e vettore

e vettore Indirizzo negli USA (hotel / casa di amici)

(hotel / casa di amici) Domande sulla condizione fisica

Domande sulla tua situazione giuridica (es. condanne, partecipazioni ad attacchi terroristici ecc.)

Attenzione: la mancata partenza dagli U.S.A. entro i 90 giorni comprometterà la possibilità di usare nuovamente il programma Visa Waiver Program.