5 nazioni africane per le tue prossime vacanze

Il continente africano è un luogo magico per passare le vacanze. Storia, natura e spiagge da sogno si incontrano in luoghi ancora selvaggi, capaci di sviluppare un fascino atavico sul turista che viene per la prima volta in contatto con una realtà così particolare.

Basta però prendere in mano un atlante o un mappamondo per capire come le opzioni di vacanza siano davvero molte: con i suoi 54 stati e più di un miliardo di abitanti, l’Africa è il continente più popolato e il terzo per vastità (dietro a Asia e America). Trovare quindi una meta per le nostre ferie è assolutamente indispensabile per individuare dove concentrare le nostre attenzioni.

5 modi diversi per assaporare il significato della parola “Africa”

In questo breve articolo vi presenteremo cinque nazioni estremamente diverse tra loro che propongono ognuna un volto diverso e estremamente interessante di questo continente così particolare e affascinante.

L’ Egitto . Sottolineare come questa nazione sia importante sotto il punto di vista storico è assolutamente superfluo: il lascito degli antichi egizi, i loro misteri e le loro costruzioni ciclopiche offrono un tesoro culturale assolutamente inestimabile e inimitabile.

Il Marocco . La nazione marocchina è ricca di storia e tradizione, soprattutto per quanto riguarda le antiche popolazioni berbere. Città come Rabat, Casablanca e Marrakech, con i loro bazar e le loro strade caotiche sono una meta ambita da molti turisti.

La Tunisia . Questo paese nordafricano è capace di offrire coste straordinarie ed è una zona ideale per passare una vacanza al mare senza spendere cifre da capogiro. Resort, hotel lussuosi e quanto altro, garantiscono al turista un’esperienza unica, così come i tanti monumenti presenti, tra i quali menzoniamo le moschee di Qayrawan e al-Zaytuna.

Il Sudafrica . Se amate gli animali e volete effettuare un ricco tour fotografico, scegliere un safari Sudafrica su ilviaggio.biz potrebbe essere la scelta più azzeccata. La nazione all’estremo meridione del continente è infatti abitata da elefanti, leopardi, iene, antilopi e, naturalmente, zebre!

Il Kenya. La nazione keniota è piuttosto particolare, riuscendo ad abbinare spiaggie mozzafiato con i suggestivi altopiani abitati dai Masai. A dispetto dei panorami straordinari e luoghi suggestivi però, non si tratta di un luogo ancora del tutto sicuro per i turisti…