Viaggiare in Birmania all’avventura

Scoprire la Birmania può essere un’avventura di cui non ve ne pentirete. Molti si chiedono se viaggiare in Birmania sia pericoloso. In realtà la Birmania nonostante viva dei periodi particolari a fasi alterne, sicuramente però è uno di quei paesi che può essere considerati più sicuri dell’area. Nonostante il fatto che la Repubblica di Myanmar, ovvero la cosiddetta Birmania si trova e comunque ancora in un regime repressivo, è anche vero che però le cose stanno iniziando a cambiare in maniera positiva. Viaggiare in Birmania è possibile ed è anche altamente raccomandato per le bellezze di questo Paese. A volte ci si sente davvero sicuro perché è un Paese che ha molto rispetto per i turisti. Se è vero che le opere pubbliche sono praticamente poche ed inesistenti, le strade non sono asfaltate, si potrà vivere però una bellissima esperienza sia in maniera indipendente che in gruppo. Sarà un viaggio che vi permetterà di scoprire un lato del mondo che non vi aspettate. Sarà difficile riuscire a muoversi senza adattarsi un po’ in questo territorio, ma è anche vero che però si scopre un aspetto unico di un Paese davvero in crescita.

Con le dovute accortezze sarà possibile visitare la Birmania senza preoccupazioni e scoprire anche la natura incontaminata e delle parti bellissime di uno scenario mozzafiato. Trovare degli alloggi non sarà molto facile, ma facendo un po’ attenzione organizzandosi per tempo con l’aiuto delle agenzie di viaggi o con l’aiuto di settore si avrà la possibilità di trovarsi catapultati in un posto che ha delle bellezze che non ci aspetteremo. Se è vero che ci sono delle aree off-limits e bisognerà comunque muoversi tenendo conto di tutta una serie di accorgimenti, è anche vero che si potrà assaggiare una cucina unica e si vivrà una situazione decisamente molto particolare e quindi si avrà l’opportunità di vivere un’esperienza indimenticabile. Per quanto riguarda le donne, la presenza anche da sola e non è sicuramente pericolosa però sarà meglio cercare di rispettare un po’ quella della cultura magari cercando di vestire sempre in maniera decente coprendo gambe e spalle. L’abbigliamento è fondamentale, perché riuscire a comunicare un messaggio chiaro alle persone del posto, cioè la voglia di trasmettere gli abitanti di quel luogo che sia rispettosa per le loro abitudini e per le tradizioni locali. Sarà importante questo passaggio per trovare, fin dai primi istanti un punto di contatto con questo popolo meraviglioso ed accogliente.