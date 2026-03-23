Addio ansia: la regola delle 18.30 risolve tutto, parola dello psicoterapeuta

Se soffrite di ansia, sembra che secondo uno psicoterapeuta esista un metodo particolarmente efficace per alleviarla.

Alle 18:30 si smette di preoccuparsi. Non si riduce l’ansia, non si analizza, non si cerca di controllarla. Si interrompe il pensiero legato ai problemi fino al giorno dopo. La regola nasce in un contesto terapeutico, in una fase in cui l’ansia era continua e diffusa, presente anche nelle decisioni più semplici.

La logica non è eliminare l’ansia, ma limitarne il tempo. Creare una fascia oraria in cui i pensieri non vengono seguiti né sviluppati. Tutto viene rimandato al mattino successivo.

Come alleviare l’ansia grazie a una semplice regola

L’idea è lineare: dalle 18:30 fino al risveglio non si affrontano preoccupazioni. Non si cercano soluzioni, non si fanno ipotesi, non si anticipano scenari. I pensieri possono emergere, ma non vengono alimentati.

La difficoltà è evidente. L’ansia tende a occupare ogni spazio disponibile e funziona proprio attraverso la ripetizione continua dei pensieri. Interrompere questo meccanismo non è naturale e non avviene in modo immediato.

Nei primi tentativi la regola regge per periodi limitati. Un’ora, due ore, poi i pensieri tornano. Non è un fallimento, ma una fase normale. L’interruzione, anche parziale, modifica comunque il ritmo.

Con la ripetizione, la durata aumenta. Il tempo senza preoccupazioni si estende progressivamente fino a coprire l’intera sera e la notte. Non è un percorso lineare. Ci sono giornate in cui la regola funziona meglio e altre in cui viene meno. La costanza ha più peso della precisione.

Il cambiamento principale riguarda la distribuzione dei pensieri. Non spariscono, ma vengono concentrati in una parte della giornata. Questo riduce la sensazione di continuità e di sovraccarico.

Perché questa regola modifica il funzionamento dell’ansia

L’ansia si alimenta con il tempo e con l’attenzione. Più spazio ha, più si espande. Molti approcci cercano di gestirla mentre è attiva. Qui si interviene sul tempo a disposizione, riducendolo in modo netto.

Non si elimina il problema. Le preoccupazioni restano disponibili per il giorno successivo. Questo elemento è rilevante perché evita il tentativo di risolvere tutto subito. Il rinvio diventa parte della gestione, non un segnale di evitamento.

La sera è spesso il momento in cui i pensieri aumentano, per la riduzione delle attività e degli stimoli. Intervenire in quella fascia modifica l’equilibrio complessivo della giornata.

Effetti concreti nella vita quotidiana

La differenza non è immediata e non è uniforme per tutti. In alcuni casi si osserva una riduzione del tempo passato a rimuginare la sera, in altri un miglioramento del sonno. Non si tratta di un cambiamento totale, ma di uno spostamento graduale.

Le attività serali diventano meno condizionate dai pensieri. La mattina successiva i problemi restano, ma vengono affrontati in una fase diversa della giornata, con un livello di attivazione più basso.

Non è una soluzione completa e non funziona allo stesso modo per tutti. Spesso viene applicata insieme ad altri interventi, come la psicoterapia o modifiche delle abitudini quotidiane. La regola delle 18:30 agisce su un elemento preciso: il tempo dedicato all’ansia. Il resto dipende dal contesto in cui viene inserita.