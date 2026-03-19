Alluvione sul circuito, il Gran Premio rischia di saltare prima di partire

Un’improvvisa alluvione ha messo a rischio il Gran Premio della MotoGP che si terrà al circuito di Goiania, Brasile, domenica 22 marzo. Le forti piogge che hanno colpito la zona hanno sommerso gran parte del tracciato, sollevando seri timori per la sicurezza e la praticabilità della pista. La situazione sembra drammatica, ma gli organizzatori hanno rassicurato che, salvo ulteriori piogge, la gara si terrà regolarmente.

Il rischio di annullamento del GP del Brasile

Le immagini provenienti dal circuito di Goiania mostrano un tracciato sommerso dall’acqua, con la pista che appare impraticabile per la gara imminente. L’alluvione ha coinvolto anche le aree circostanti, inclusi gli spazi destinati ai tifosi e alle strutture logistiche. L’impatto immediato dell’acqua ha costretto gli organizzatori a fermare le operazioni di preparazione, ma, nonostante tutto, i lavori per ripristinare la pista sono già iniziati. La paura che il Gran Premio venga annullato è reale, ma le autorità locali e gli organizzatori restano ottimisti, dichiarando che, a meno di nuove forti piogge, il Gran Premio si svolgerà come previsto.

La situazione sotto controllo, ma il maltempo è imprevedibile

Gli organizzatori del Gran Premio sono già al lavoro per ripulire la pista e ripristinare le condizioni ottimali per la sicurezza dei piloti. Nonostante il grave incidente meteorologico, la situazione sembra essere sotto controllo grazie all’intervento tempestivo del personale tecnico e di emergenza. La pista di Goiania ha una certa esperienza nel far fronte a condizioni climatiche difficili, ma il meteo imprevedibile della zona continua a preoccupare, con la possibilità che altre piogge possano complicare ulteriormente il lavoro.

Il circuito, noto per essere vulnerabile a piogge intense, è ora al centro di un’operazione di recupero che, se riuscirà a completarsi in tempo, consentirà il regolare svolgimento della gara. Il Gran Premio, quindi, rimane in programma, ma le condizioni meteo nei prossimi giorni potrebbero influire sull’esito finale della preparazione. La speranza è che non arrivino altri temporali, altrimenti la situazione potrebbe diventare ingestibile.