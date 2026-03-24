Certi amori non finiscono: torna alla Juve a parametro zero dopo 7 anni - Prensa-latina.it

Certi amori non finiscono: torna alla Juve a parametro zero dopo 7 anni

Sono passati sette anni da quando Leonardo Spinazzola ha lasciato la Juventus. Il giovane talento, cresciuto nel vivaio bianconero e protagonista in prima squadra, aveva deciso di intraprendere una nuova strada, trasferendosi alla Roma, dove ha avuto modo di mettersi in luce definitivamente. In questi anni, il suo percorso lo ha visto protagonista di esperienze significati, dove si è affermato come uno dei migliori laterali della Serie A. Ma ora, dopo un lungo cammino, potrebbe esserci una nuova svolta.

I bianconeri, infatti, sarebbero tornati a guardare con interesse verso di lui. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, il club sarebbe pronto a fare una mossa per riportare Spinazzola a Torino, ma non con un acquisto qualsiasi. L’operazione sarebbe possibile a parametro zero, grazie alla scadenza del suo contratto con il Napoli.

Spinazzola alla Juventus, la storia si ripete

Spinazzola, che aveva lasciato la Juventus nel 2019 per cercare spazio altrove, potrebbe tornare nella città che l’ha visto crescere calcisticamente. La decisione di tornare in bianconero potrebbe essere il punto di arrivo di un lungo cammino che l’ha visto, negli ultimi anni, passare da una squadra all’altra, accumulando esperienza e migliorando costantemente le sue doti tecniche. L’ex difensore dell’Atalanta, infatti, è ormai considerato uno dei migliori esterni sinistri in circolazione.

Un ritorno di Spinazzola che rappresenterebbe una possibilità importante non solo sul piano tecnico, ma anche su quello emotivo. Il giocatore conosce bene l’ambiente e la sua voglia di rimettersi in gioco nella squadra che lo ha lanciato potrebbe fare la differenza. Inoltre, la Juventus potrebbe approfittare della sua situazione contrattuale per fare un’operazione vantaggiosa, un colpo gratis che, in un mercato in continua evoluzione, ha sempre il suo fascino.