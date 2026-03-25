Cozze, se vedi segni e incrostazioni sul guscio non è un caso: ecco cosa stai mangiando veramente

Ci vuole sempre massima attenzione quando si mangiano i molluschi. Ma se vediamo incrostazioni e segni sul guscio delle cozze, cosa dobbiamo fare. La risposta dell’esperto è chiarissima.

Le cozze sono uno dei molluschi più amati in cucina. Che sia in un piatto di spaghetti, in un sauté con crostini o in una deliziosa zuppa, il loro sapore è inconfondibile. Tuttavia, se hai mai osservato una cozza cruda, probabilmente avrai notato piccole incrostazioni o formazioni sul guscio che a prima vista potrebbero sembrare sporco o impurità. La verità, però, è molto diversa da quella che si potrebbe pensare.

Le piccole formazioni che spesso appaiono sui gusci delle cozze sono conosciute come “denti di cane”. Si tratta di parassiti marini che vivono attaccati a superfici dure nell’ambiente marino, come scogli, boe, chiglie di navi e, appunto, i gusci delle cozze. Questi parassiti marini non sono pericolosi per la salute, e la loro presenza non indica un problema igienico. Non penetrano nel corpo della cozza e restano solo sulla parte esterna del guscio, facilmente rimovibili durante la pulizia.

La qualità delle cozze

Anche se a un primo sguardo i denti di cane potrebbero sembrare impurità, in realtà rappresentano un segnale positivo. La loro presenza sulle cozze indica che questi molluschi si sono sviluppati in un ambiente marino naturale, a stretto contatto con gli scogli, e non in vasche di allevamento. Proprio per questo, le cozze che presentano i denti di cane sono considerate di qualità superiore: hanno vissuto in acque più pulite e ricche di biodiversità, che conferiscono al mollusco un sapore più intenso e autentico.

Inoltre, i denti di cane sono un chiaro segno che il mare in cui sono cresciute le cozze è sano. Questi parassiti marini risalgono al periodo Giurassico e sono riusciti a sopravvivere a disastri naturali, cambiamenti climatici e inquinamento. La loro capacità di adattarsi a un ambiente sano è una garanzia che il prodotto che stai mangiando proviene da acque incontaminate, dove l’ecosistema marino è ancora equilibrato.

Le cozze allevate in impianti controllati o in mare protetto tendono a non presentare i denti di cane, poiché questi molluschi non hanno avuto la possibilità di svilupparsi in modo naturale. Al contrario, le cozze raccolte in mare aperto o quelle che crescono sugli scogli sono quelle che più frequentemente presentano queste incrostazioni. Per i consumatori, quindi, trovare denti di cane sui gusci delle cozze è un segno positivo: è indice di una provenienza autentica e naturale. Nonostante l’aspetto visivo che può sembrare poco gradevole, questi parassiti non influenzano il sapore delle cozze e non comportano rischi per la salute.

Pulizia e preparazione

Durante la pulizia delle cozze, i denti di cane vengono rimossi facilmente, proprio come il bisso (il filamento che permette al mollusco di ancorarsi agli scogli). Non influiscono sulla preparazione del piatto e non alterano il sapore del mollusco. Quindi, anche se queste piccole formazioni possono sembrare un difetto, sono un segno distintivo della qualità del prodotto che stai mangiando.