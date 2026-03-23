Dal campo al calciomercato, una buona e una cattiva notizia per l'Inter - Prensa-latina.it

Dal campo al calciomercato, una buona e una cattiva notizia per l’Inter

Mario Gila, difensore centrale della Lazio, è ormai uno dei nomi più chiacchierati del mercato, con diversi top club europei che si sono messi sulle sue tracce. Tra questi ci sono Inter, Juventus, Milan, ma anche il Real Madrid, che non ha mai dimenticato il giovane talento cresciuto nelle sue giovanili. Per il club presieduto da Beppe Marotta la situazione si presenta tra luci e ombre con sviluppi che potrebbero cambiare le carte in tavola nelle prossime settimane.

La buona notizia: Aston Villa fuori gioco

La buona notizia per l’Inter, almeno a breve termine, arriva dalla proposta di acquisto dell’Aston Villa, che ha cercato di mettere le mani su Gila con un’offerta concreta. Tuttavia, il difensore ha rifiutato la proposta, segnando un chiaro segno di interesse a firmare per un top club europeo. Il club inglese, nonostante una stagione positiva, non è riuscito, almeno per il momento, a convincere il difensore a fare il salto in Premier League.

La cattiva notizia: la concorrenza cresce

Tuttavia, la cattiva notizia per l’Inter arriva dal fronte spagnolo. Il Real Madrid, che ha visto crescere Gila nelle sue giovanili, sta seriamente valutando un ritorno in squadra del difensore. Inoltre, Juventus e Milan sono da tempo alla ricerca di rinforzi in difesa, e l’interesse nei confronti di Gila potrebbe tradursi in una dura battaglia per il giocatore, con il rischio che il difensore scelga uno di questi club più prestigiosi.

Secondo quanto riportato da TeamTalk, il fatto che Gila abbia rifiutato l’offerta dell’Aston Villa non significa che la sua partenza dalla Lazio sia meno probabile. Il suo contratto scadrà nel 2027, ma senza un rinnovo, l’estate 2026 potrebbe diventare il momento giusto per una sua cessione. In definitiva, l’Inter è chiamata a fare un passo decisivo nel calciomercato, cercando di anticipare le mosse di una concorrenza sempre più agguerrita.