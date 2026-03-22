Doppio scossone in società, saltano i due direttori: caos totale

Un vero e proprio terremoto ha scosso la famosa società italiana, gettando nell’incertezza il futuro della squadra e non solo. Quando tutto sembrava stabilizzarsi in una stagione difficile, ma ordinaria, due figure chiave della dirigenza sono improvvisamente saltate, lasciando la società in una situazione di caos completo. La decisione ha avuto un impatto immediato e profondo su tutto l’ambiente, tra cui tifosi e addetti ai lavori, che ora si chiedono come questo potrà influire sulle scelte future.

Esonerati i due direttori, cosa è successo

Il primo scossone ha riguardato Carlo Mammarella, direttore sportivo che aveva guidato le operazioni di mercato negli ultimi anni. A questo si è aggiunto l’addio di Diego Foresti, il direttore dell’area tecnica, che ha visto terminare la sua esperienza con la Ternana dopo un periodo di rinnovamento e ristrutturazione dell’intero settore tecnico. Questi due cambiamenti, per quanto separati, hanno innescato una reazione a catena che ha turbato profondamente l’assetto della squadra, già messa a dura prova dalla lotta in Serie C.

La decisione di allontanare queste figure così centrali nell’organigramma della società, seppur presa nel silenzio iniziale, ha sollevato inevitabilmente polemiche. Il lavoro di Mammarella e Foresti era stato essenziale per il progressivo rinnovamento della Ternana, sia sul fronte delle trattative che per la gestione tecnica della squadra. Ora, con la loro uscita, la società si trova a dover affrontare una nuova fase di incertezze che potrebbero influire sia sulle scelte tattiche che sul mercato futuro.

Un futuro incerto per la Ternana

La serie C non è mai facile, ma per una squadra come la Ternana, che da anni naviga tra le zone alte della classifica, la situazione si fa ancora più delicata. La società, al di là delle dichiarazioni ufficiali, è chiamata a trovare il modo di riprendersi da questo doppio scossone. Non si può escludere che questi cambiamenti abbiano radici più profonde, legate a divergenze interne sulla gestione delle risorse e sulle prospettive di crescita del club.

Il caos che si è scatenato dopo l’annuncio della separazione con Mammarella e Foresti mette ancor più in discussione le scelte future, un club che non può permettersi passi falsi, soprattutto in un campionato che, pur nella sua incertezza, potrebbe comunque riservare opportunità di riscatto.