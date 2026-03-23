I meteorologi sono preoccupati: temono il suo arrivo in estate

Dopo mesi segnati da record climatici e anomalie sempre più evidenti, gli scienziati guardano all’estate 2026 con una certa apprensione.

I principali modelli climatici internazionali convergono su un punto: il ritorno di El Niño è altamente probabile. E non si esclude uno scenario più estremo, quello di un cosiddetto “Super El Niño”, capace di amplificare effetti già oggi sotto gli occhi di tutti.

El Niño non è una novità. Si tratta di un ciclo climatico che si manifesta ogni due-sette anni e che altera profondamente la circolazione atmosferica globale. In condizioni normali, gli alisei spingono le acque calde del Pacifico verso l’Asia. Durante El Niño, però, questi venti si indeboliscono e il calore si accumula lungo le coste americane, modificando l’equilibrio dell’intero sistema climatico.

È proprio questo spostamento di energia che innesca una catena di effetti: cambiamenti nelle correnti in alta quota, variazioni nelle precipitazioni e, soprattutto, un aumento delle temperature medie globali.

Secondo le ultime simulazioni del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, la probabilità di un evento El Niño entro agosto è altissima, con scenari di forte intensità tutt’altro che marginali. Anche dagli Stati Uniti arrivano segnali simili, con un’allerta ufficiale per l’attivazione del fenomeno già tra giugno e agosto.

Quando diventa “super”: cosa cambia davvero

Non tutti gli eventi El Niño sono uguali. In alcuni casi, la loro intensità cresce fino a generare impatti globali molto più marcati. È qui che entra in gioco il concetto di “Super El Niño”.

In questo scenario, gli effetti non sono solo più forti, ma anche più duraturi e diffusi. Si parla di ondate di calore più frequenti e persistenti, precipitazioni estreme concentrate in brevi periodi e lunghi intervalli di siccità in altre aree del pianeta.

Negli Stati Uniti, ad esempio, il quadro potrebbe essere estremamente contrastato: il nord più caldo e secco, il sud e le zone del Golfo esposte a piogge intense e rischio alluvioni. Le regioni occidentali, già fragili dal punto di vista ambientale, potrebbero trovarsi a fare i conti con una combinazione pericolosa di caldo estremo, scarsità d’acqua e incendi.

Pensare che El Niño riguardi solo il Pacifico è un errore. Le sue conseguenze si propagano su scala globale, influenzando anche l’Europa e il Mediterraneo.

Per l’Italia, uno scenario di questo tipo potrebbe tradursi in estati ancora più calde e instabili, con periodi di afa intensa alternati a temporali improvvisi e violenti. L’agricoltura sarebbe tra i settori più esposti, così come la gestione delle risorse idriche, già messa alla prova negli ultimi anni.

C’è poi un aspetto meno immediato ma altrettanto rilevante: l’impatto sulle temperature globali. Un El Niño particolarmente intenso, sommato al riscaldamento climatico in corso, potrebbe spingere il pianeta oltre la soglia simbolica di +1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. Un limite che, fino a pochi anni fa, sembrava ancora gestibile.

Tra allarme e incertezza: cosa aspettarsi davvero

Nonostante i numeri e le simulazioni, gli esperti invitano alla cautela. Le previsioni stagionali, soprattutto in primavera, restano complesse e soggette a variazioni. Lo scenario “super” esiste, ma non è il più probabile.

I prossimi mesi saranno decisivi. Con l’avvicinarsi dell’estate, i modelli diventeranno più precisi e permetteranno di capire meglio intensità e traiettoria del fenomeno.

Nel frattempo, una cosa appare chiara: eventi come El Niño non sono più semplici curiosità climatiche. Sempre più spesso diventano fattori concreti che incidono sulla vita quotidiana, dai prezzi degli alimenti alle bollette energetiche, fino alla gestione delle emergenze ambientali.