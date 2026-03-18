Il gol ha fatto nascere la figlia di Dybala: è tutta ‘colpa’ di Malen

Succede tutto in pochi secondi, e non è nemmeno una metafora. Oriana Sabatini è allo stadio, Paulo Dybala è in panchina, vive quella tensione che chiunque abbia mai tifato conosce bene. Poi arriva il gol, quello di Donyell Malen e lei salta per festeggiare. Un gesto automatico, istintivo. Subito dopo, qualcosa cambia. Le contrazioni iniziano lì, in mezzo al rumore, alla gente, al caos.

È uno di quei racconti che sembrano costruiti apposta, invece ha una logica tutta sua. Il corpo, in gravidanza, è imprevedibile, reagisce anche a uno scatto di adrenalina. E quel salto per il momentaneo 3-1 della Roma contro la Juventus, che in un altro momento sarebbe stato niente, diventa il momento esatto in cui il parto prende il via.

Non è la prima volta che il mondo del calcio si intreccia con quello privato dei suoi protagonisti, ma qui il confine si accorcia ancora di più. Non c’è più distinzione tra campo e vita reale, tra partita e famiglia. E infatti la storia gira veloce perché è facile immedesimarsi: chiunque può immaginare un momento importante che arriva nel modo meno previsto.

La figlia di Dybala nata dopo un gol

C’è anche un dettaglio che colpisce più del resto: non è stato un evento medico a dare il via, ma qualcosa di emotivo, quasi banale. Un’esultanza. Questo dice molto su quanto poco controlliamo davvero certe situazioni, anche quando pensiamo di avere tutto sotto controllo.

Per chi legge, la cosa resta addosso perché tocca un punto concreto. La gravidanza, spesso raccontata in modo ordinato, programmato, in realtà è fatta anche di episodi così, fuori schema. E allora cambia anche il modo in cui si guarda a queste storie: meno perfette, più vere.

Oriana stessa lo racconta con una naturalezza che spiazza. Non c’è dramma, non c’è costruzione, solo il ricordo di un momento che, nel giro di pochi minuti, passa da festa a qualcosa di molto più grande. E Dybala probabilmente non aveva idea di cosa stesse succedendo fuori. A parte la curiosità del racconto, adesso c’è la gioia di essere diventati tre ed è il momento di godersi più possibile tutto quello che di bello sta accadendo al fuoriclasse argentino e a tutta la sua famiglia.